Mayıs ayı finansal hizmetler güven endeksi arttı Türkiye, mayıs ayı finansal hizmetler güven endeksi ve finansal hizmetler istatistikleri açıklandı.

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Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) açıkladı.

2023 yılı Mayıs ayında FHGE, bir önceki aya göre 1,7 puan artış kaydederek 150 seviyesinde gerçekleşti.

Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, son üç aydaki iş durumunun FHGE’yi artış yönünde etkilediği, son üç aydaki hizmetlere olan talep ile gelecek üç aydaki hizmetlere olan talep beklentisinin ise FHGE’yi azalış yönünde etkilediği görüldü.

İş durumu ve hizmetlere olan talebe ilişkin değerlendirmelere göre, son üç ayda iş durumunda iyileşme olduğu yönündeki değerlendirmelerin bir önceki aya kıyasla güçlendiği gözlendi.

Gelecek üç ayda hizmetlere olan talepte artış olacağı yönündeki beklenti

Son üç ayda hizmetlere olan talepte artış olduğu yönündeki değerlendirmeler ile gelecek üç ayda hizmetlere olan talepte artış olacağı yönündeki beklentilerin ise zayıfladığı görüldü

İstihdama ilişkin değerlendirmelere göre

İstihdama ilişkin değerlendirmelere göre, son üç ayda istihdamda artış olduğunu bildirenler lehine olan seyrin azalış olduğunu bildirenler lehine döndüğü, gelecek üç ayda istihdamda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyrin ise güçlendiği gözlenmektedir