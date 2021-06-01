Mayıs ayı imalat sanayi PMI 49,3 oldu

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat PMI, mayısta 49,3 olarak son bir yılda ilk kez eşik değer 50’nin altında gerçekleşti.

İSO Türkiye İmalat PMI Mayıs 2021 Raporu ile Türkiye sektörel PMI raporu açıklandı.

Ekonomik büyümenin öncü göstergesi olan imalat sanayi performansında güvenilir referans kabul edilen İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat PMI, mayısta 49,3 olarak gerçekleşti ve son bir yılda ilk kez eşik değer 50’nin altında kaydedildi. Bununla birlikte endeks, faaliyet koşullarındaki bozulmanın oldukça ılımlı düzeyde olduğuna işaret etti.

Eşik değer olan 50’nin üzerinde ölçülen tüm rakamların sektörde iyileşmeye işaret ettiği anket sonuçlarına göre, nisanda 50,4 olarak ölçülen manşet PMI mayısta 49,3 olarak gerçekleşti ve son bir yılda ilk kez eşik değer 50’nin altında kaydedildi. Bununla birlikte, endeks faaliyet koşullarındaki bozulmanın oldukça ılımlı düzeyde olduğuna işaret etti.

10 SEKTÖRDEN 7’SİNİN ÜRETİMİ MAYIS AYINDA YAVAŞLADI

İstanbul Sanayi Odası Türkiye Sektörel PMI mayıs verilerine göre, takip edilen 10 sektörden 7’sinin üretimi mayıs ayında yavaşladı.

EN BELİRGİN DÜŞÜŞ AĞAÇ VE KAĞIT ÜRÜNLERİ İLE MAKİNE VE METAL ÜRÜNLERİNDE

Üretim açısından en iyi performansı gıda ürünleri sektörü gösterirken, en belirgin düşüş ağaç ve kağıt ürünleri ile makine ve metal ürünlerinde gerçekleşti.

BÜYÜME GÖSTEREN SEKTÖRLER

Gıda ürünleri, elektronik ve elektrikli ürünler ve ana metal sektörlerinde büyüme kaydedildi. Siparişlerde en keskin yavaşlama makine ve metal ürünlerinde olurken, 10 sektörün sekizinde çalışan sayısı arttı.