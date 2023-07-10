Mayıs ayı işsizlik oranı yüzde 9,5 oldu TÜİK tarafından mayıs ayı iş gücü istatistikleri açıklandı. İşsizlik mayıs ayında 0,5 puan ve 193 bin kişi azaldı.

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Hanehalkı İş Gücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2023 yılı Mayıs ayında, bir önceki aya göre 193 bin kişi azalarak 3 milyon 328 bin kişi oldu.

İşsizlik oranı ise 0,5 puan azalarak yüzde 9,5 seviyesinde gerçekleşti.

İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,7 iken kadınlarda yüzde 13 olarak tahmin edildi.

İşsizlik Mart 2014 seviyesinde

Türkiye'de işsizlik oranı, böylelikle Mart 2014 seviyesine geldi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı nisan ayında yüzde 10,2 seviyesindeydi. Nisan ayında işsiz sayısı da 3 milyon 585 bin kişi, mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı ise yüzde 48,4 olmuştu.

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı yüzde 48,5 oldu

İstihdam edilenlerin sayısı 2023 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre 63 bin kişi artarak 31 milyon 716 bin kişi, istihdam oranı ise değişim göstermeyerek yüzde 48,5 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 66 iken kadınlarda yüzde 31,4 olarak gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmış iş gücüne katılma oranı yüzde 53,6 olarak gerçekleşti

İş gücü 2023 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre 130 bin kişi azalarak 35 milyon 44 bin kişi, iş gücüne katılma oranı ise 0,3 puan azalarak yüzde 53,6 olarak gerçekleşti. İş gücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,5 iken kadınlarda yüzde 36,1 oldu.

Genç nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı yüzde 17

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı, bir önceki aya göre 1,6 puanlık azalış ile yüzde 17 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 14,3, kadınlarda ise yüzde 22,3 olarak tahmin edildi.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 44,1 saat

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2023 yılı Mayıs ayında, bir önceki aya göre 0,3 saat azalarak 44,1 saat olarak gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmış atıl iş gücü oranı yüzde 22,5

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı 2023 yılı Mayıs ayında, bir önceki aya göre 1,2 puanlık azalış ile yüzde 22,5 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 15,8 iken işsiz ve potansiyel iş gücünün bütünleşik oranı yüzde 16,7 olarak tahmin edildi.