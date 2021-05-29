Mayıs ayı kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Mayıs ayı KÇÖ ödeme tarihi 2021

Mayıs ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneğinin ne zaman hesaplara yatacağı belli oldu. Ödenekten faydalanan vatandaşlar, Mayıs ayı KÇÖ ödemeleri ne zaman? sorusuna yanıt arıyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik anlamda sıkıntı yaşayan vatandaşlara, Kısa Çalışma Ödeneği ve işsizlik ödemesi yapılıyor.

26 Mart 2020'den bu yana Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen Kısa Çalışma Ödeneği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasıyla 30 Haziran 2021 tarihine kadar yeniden uzatıldı.

Ödenekten faydalanan vatandaşlar, mayıs ayı hakedişlerinin ne zaman hesaplara yatacağını araştırırken bir son dakika açıklaması yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, ödeme tarihlerini duyurdu.

Peki Mayıs ayı kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? İşte, Mayıs ayı KÇÖ ödeme tarihi 2021

MAYIS AYI KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, mayıs ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemeleriyle ilgili açıklama yaptı.

Bakan Bilgin, ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan veya hatalı olan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını aktardı.

Ödeme tarihini de belirten Bilgin, ''Kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemeleri 4 Haziran Cuma günü hesaplara yatırılacak.'' dedi.