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    Mayıs ayı merkezi yönetim bütçe rakamları açıklandı

    Mayıs 2021 Merkezi Yönetim Bütçe Gerçekleşmeleri 2021 yılı Mayıs raporuna göre bütçe açığı 13 milyar 400 milyon lira oldu.
    • AA
    • 15.06.2021 - 11:08
    • Güncelleme : 15.06.2021 - 11:43
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    Mayıs ayı merkezi yönetim bütçe rakamları açıklandı

    Hazine ve Maliye Bakanlığı, merkezi yönetim bütçe rakamlarını açıkladı.

    Mayıs 2021 Merkezi Yönetim Bütçe Gerçekleşmeleri 2021 yılı Mayıs ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 117 milyar 900 milyon lira, bütçe gelirleri 104 milyar 600 milyar lira ve bütçe açığı 13 milyar 400 milyon lira olarak gerçekleşti.

    Ayrıca, faiz dışı bütçe giderleri 104 milyar lira ve faiz dışı fazla ise 600 milyon lira oldu.

    Mayıs ayı merkezi yönetim bütçe rakamları açıklandı #1

    BÜTÇE DENGESİ

    Merkezi yönetim bütçesi 2020 yılı Mayıs ayında 17 milyar 301 milyon lira açık vermiş iken 2021 yılı Mayıs ayında 13 milyar 371 milyon lira açık verdi.

    2020 yılı Mayıs ayında 7 milyar 637 milyon lira  faiz dışı açık verilmiş iken 2021 yılı Mayıs ayında bu rakam 575 milyon lira faiz dışı fazla olarak kaydedildi.

    Mayıs ayı merkezi yönetim bütçe rakamları açıklandı #2

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