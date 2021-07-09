Mayıs ayı ödemeler dengesi açıklandı

Cari işlemler açığı, bir önceki yılın mayıs ayına göre 919 milyon dolar azalarak 3 milyar 81 milyon dolar oldu. Bunun sonucunda 12 aylık cari işlemler açığı 31 milyar 858 milyon dolara indi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Mayıs ayı ödemeler dengesi istatistiklerini paylaştı.

Cari işlemler hesabı mayısta 3 milyar 81 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari işlemler açığı 31 milyar 858 milyon dolar oldu.



NİSAN DÖNEMİNDEKİ AÇIK 1.7 MİLYON DOLARDI

Cari işlemler hesabı, nisan döneminde 1 milyar 712 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari açık 32 milyar 737 milyon dolar olmuştu.

BEKLENTİ NİSAN CARİ İŞLEMLER HESABININ 2.7 MİLYON DOLAR AÇIK VERMESİ YÖNÜNDEYDİ

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının mayısta 2 milyar 700 milyon dolar açık vermesini bekliyordu.

YIL SONU BEKLENTİSİ: 25.8 MİLYON DOLAR AÇIK

Ekonomistler, 2021 yıl sonunda cari işlemler hesabının 25 milyar 800 milyon dolar açık vermesini tahmin ediyor.

HİZMETLER DENGESİ KALEMİNİN FAZLA VERMESİ SONUCA YANSIDI

Bu gelişmede, bir önceki yılın mayıs ayında 170 milyon dolar açık veren hizmetler dengesi kaleminin bu yılın aynı ayında 939 milyon dolar net fazla vermesi ve 38 milyon dolar net çıkış gösteren ikincil gelir dengesi kaleminin 151 milyon dolar net giriş kaydetmesi etkili oldu.

Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı, bir önceki yılın aynı ayına göre 125 milyon dolar artarak 2.869 milyon dolara yükseldi.

Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı, bir önceki yılın mayıs ayında 2 milyar 83 milyon dolar açık vermişken, bu ay 774 milyon dolar açık verdi.

SEYAHAT KALEMİNDEN KAYNAKLANAN NET GELİRLER 665 MİLYON DOLAR

Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler 665 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Birincil gelir dengesinden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 254 milyon dolar artarak 1 milyar 302 milyon dolar olarak gerçekleşti.