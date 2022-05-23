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    Mayıs ayı reel kesim güven endeksi 109,4 oldu

    TCMB, Mayıs ayı reel kesim güven endeksi açıklandı. 2022 yılı Mayıs ayında RKGE, bir önceki aya göre 0,3 puan azalarak 109,4 seviyesinde gerçekleşti.
    • Haber Merkezi
    • 23.05.2022 - 10:05
    • Güncelleme : 23.05.2022 - 10:38
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    Mayıs ayı reel kesim güven endeksi 109,4 oldu

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Mayıs ayı reel kesim güven endeksi verilerini paylaştı.

    2022 yılı Mayıs ayında RKGE, bir önceki aya göre 0,3 puan azalarak 109,4 seviyesinde gerçekleşti.

    Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, genel gidişat, gelecek üç aydaki toplam istihdam ve son üç aydaki toplam sipariş miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkilerken, sabit sermaye yatırım harcaması, mevcut mamul mal stoku, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı, mevcut toplam sipariş miktarı ve gelecek üç aydaki üretim hacmine ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkilemiştir. Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi (RKGE-MA) bir önceki aya göre 0,7 puan azalarak 107,0 seviyesinde geldi.

    Mayıs ayı reel kesim güven endeksi 109,4 oldu #1

    Son üç ayda seyir güçlendi

    Son üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi, iç piyasa sipariş miktarı ve ihracat sipariş miktarında artış bildirenler lehine olan seyrin bir önceki aya göre güçlendiği görülmektedir.

    Gelecek üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi, iç piyasa sipariş miktarı ve ihracat sipariş miktarında bir önceki ayda artış bekleyenler lehine olan seyrin zayıfladığı görüldü.

    Gelecek on iki aydaki sabit sermaye yatırım harcamasına ilişkin artış yönlü beklentilerin zayıfladığı, gelecek üç aydaki istihdama ilişkin artış yönlü beklentilerin ise bir önceki aya göre güçlendiği gözlendi.


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