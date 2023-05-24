Mayıs ayı reel kesim güven endeksi değişmedi: 105,1 TCMB tarafından mayıs ayı reel kesim güven endeksi açıklandı. Reel Kesim Güven Endeksi, bir önceki aya göre değişmeyerek 105,1 seviyesinde gerçekleşirken, mevsimsellikten arındırılmamış Reel Kesim Güven Endeksi, mayısta bir önceki aya göre 0,3 puan yükselerek 108,3'e çıktı.

AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) açıkladığı, 2023 yılı Mayıs ayında mevsimsellikten arındırılmış Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE-MA), bir önceki aya göre değişmeyerek 105,1 seviyesinde gerçekleşti.

Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı, gelecek üç aydaki üretim hacmi ve son üç aydaki toplam sipariş miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkilerken, sabit sermaye yatırım harcaması, genel gidişat, gelecek üç aydaki toplam istihdam, mevcut mamul mal stoku ve mevcut toplam sipariş miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkiledi.

Mevsimsellikten arındırılmamış veri arttı

Mevsimsellikten arındırılmamış Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE) bir önceki aya göre 0,3 puan artarak 108,3 seviyesinde gerçekleşti.



Üretim hacminde artış bildirenler lehine olan seyir bir önceki aya göre zayıfladı

Son üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacminde artış bildirenler lehine olan seyrin bir önceki aya göre zayıfladığı, iç piyasa sipariş miktarında artış bildirenler lehine olan seyrin bir önceki aya göre güçlendiği gözlendi.

İhracat sipariş miktarında azalış bildirenler lehine olan seyrin ise artış bildirenler lehine döndüğü görüldü.