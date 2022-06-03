Mayıs ayı yurt içi üretici fiyat endeksi yıllık yüzde 132,16 oldu

Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık yüzde 132,16, aylık yüzde 8,76 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayı Yurt içi ÜFE üretici fiyat endeksi rakamlarını paylaştı.

Yİ-ÜFE 2022 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 8,76, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 51,43, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 132,16 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 80,38 artış gösterdi.

Sanayinin dört ana sektöründen imalat endeksi yıllık yüzde115,18 arttı

Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında yüzde 133,49, imalatta yüzde 115,18, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 360,30 ve su temininde yüzde 70,02 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında yüzde 122,21, dayanıklı tüketim malında yüzde 83,41, dayanıksız tüketim malında yüzde 106,82, enerjide yüzde 300,16 ve sermaye malında yüzde 79,08 artış olarak gerçekleşti.