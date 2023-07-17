Mayıs ayına ilişkin kısa vadeli dış borç miktarı açıklandı Merkez Bankası'nın yayınladığı verilere göre, mayıs sonu itibarıyla kısa vadeli dış borç stoku, 2022 yıl sonuna göre yüzde 11,1 oranında arttı.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), mayıs ayına ilişkin kısa vadeli dış borç istatistiklerini açıkladı.

Mayıs sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stoku, 2022 yıl sonuna göre yüzde 11,1 oranında artışla 165,6 milyar ABD doları olarak gerçekleşti.

Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 4,3 oranında artarak 64,9 milyar ABD doları olurken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 4,1 oranında artarak 56,3 milyar ABD doları düzeyine geldi.

Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler

Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2022 yıl sonuna göre yüzde 5,6 oranında artarak 11,3 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti.

Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 4,8 oranında azalarak 20,6 milyar ABD doları, yurt dışı yerleşik bankaların mevduatı da yüzde 1,2 oranında artışla 17,0 milyar ABD doları oldu.

Yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları

Ayrıca, yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları geçen yıl sonuna göre yüzde 22,1 oranında artışla 16,1 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti.

Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, 2022 yıl sonuna göre yüzde 3,5 oranında artarak 50,4 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti.

Kamu bankalarının kısa vadeli borcu

Borçlu bazında incelendiğinde, tamamı kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2022 yıl sonuna göre yüzde 12,9 oranında artarak 32,6 milyar ABD doları olurken, özel sektörün kısa vadeli dış borcu yüzde 1,3 oranında artarak 88,6 milyar ABD doları oldu.

Alacaklı bazında incelendiğinde, özel alacaklılar başlığı altındaki parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar yıl sonuna göre yüzde 21,1 oranında artarak 90,0 milyar ABD doları, parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar yüzde 0,5 oranında artarak 74,4 milyar ABD doları düzeyinde yaşandı.

2022 yıl sonunda 676 milyon ABD doları olan kısa vadeli tahvil ihraçları, 2023 Mayıs sonu itibarıyla 926 milyon ABD doları olarak gerçekleşti.

Resmi alacaklılara olan kısa vadeli borçlar

Aynı dönemde resmi alacaklılara olan kısa vadeli borçlar 298 milyon ABD doları olarak gerçekleşti.

2023 Mayıs sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonu yüzde 47,5’i ABD doları, yüzde 24,7’si Euro, yüzde 10,6’sı TL ve yüzde 17,2’si diğer döviz cinslerinden oluştu.

Kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku

2023 Mayıs sonu itibarıyla, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 207,3 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşti.

Söz konusu stokun 17,2 milyar ABD dolarlık kısmı, Türkiye’de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurt dışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluştu.

Borçlu bazında değerlendirildiğinde

Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu sektörünün yüzde 20,9, Merkez Bankası’nın yüzde 21,4, özel sektörün ise yüzde 57,7 oranında paya sahip olduğu gözlendi.