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- Mayıs ayında kapasite kullanım oranı arttı
Mayıs ayında kapasite kullanım oranı arttı
TCMB, mayıs ayı imalat sanayi kapasite kullanım oranını açıklandı. KKO, bir önceki aya göre 0,5 puan artarak yüzde 77,8 oldu.
- Haber Merkezi
- 23.05.2022 - 10:05
- Güncelleme : 23.05.2022 - 10:48
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), mayıs ayı imalat sanayi kapasite kullanım oranını paylaştı.
İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), bir önceki aya göre 0,5 puan artarak yüzde 77,8 seviyesinde gerçekleşti.
Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak yüzde 78,1 seviyesinde geldi.
Mayıs ayı imalat sanayi kapasite kullanım oranı anketle belirlendi
2022 yılı Nisan ayında, imalat sanayinde faaliyet gösteren 1.725 iş yeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi’ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.