Mayıs ayında market fiyatlarındaki değişim TZOB, üretici ile market arasında en yüksek fiyat farkı yüzde 316,8 ile elmada olduğunu belirterek süt üretiminin sürdürülebilirliği için de tedbirler alınmasını talep etti.

AA

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, 1 Haziran Dünya Süt Günü vesilesiyle süt üretiminin sürdürülebilirliği için gerekli tedbirler alınması gerektiğini belirtti.

Bayraktar, açıklamasında, artan nüfus karşısında süt üretiminin sürdürülebilirliği için gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini vurguladı.

Üretici ile market arasında en yüksek fiyat farkı yüzde 316,8 ile elmada

Bayraktar açıklamasında mayıs ayı üretici ile market arasındaki fiyat farklarını da değerlendirerek, söz konusu farkın yüzde 316,8 ile en fazla elmada görüldüğünü bildirdi.

Bayraktar, bu fiyat artışını yüzde 302,5 ile maydanoz, yüzde 210,5 ile limon, yüzde 199,9 ile kuru incir, yüzde 183,3 ile kuru üzüm, yüzde 181,3 ile kırmızı mercimeğin takip ettiğini kaydetti.

Markette 37 ürünün 23’ünde fiyat arttı

Bayraktar, mayıs ayında markette 37 ürünün 23’ünde fiyat artışı, 14’ünde fiyat düşüşü görüldüğüne dikkati çekti.

Markette fiyatı en fazla artan ürün yüzde 84,8 ile havuç

Bayraktar, markette fiyatı en fazla artan ürünün yüzde 84,8 ile havuç, fiyatı en çok azalan ürünün ise yüzde 37,1 ile sivri biber olduğunu belirtti.

30 ürünün 10’unda fiyat artışı yaşandı

Aynı ayda üreticide 30 ürününün 10’unda fiyat artışı olurken, 9’unda fiyat düşüşü görüldüğünü, 11 üründe ise fiyat değişimi olmadığına işaret eden Bayraktar, şöyle devam etti:

"Mayısta üreticide fiyatı en çok düşen ürün yüzde 50,8 ile kuru soğan oldu"