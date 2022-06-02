Mayıs ayında toplam 43 bin 289 firma ihracat yaptı

Mayıs ayında toplam 43 bin 289 firma ihracat yaptı

Bugün Ticaret banakı Mehmet Muş, mayıs ayı ihracatını açıkladı. Tim Başkanı Gülle de ihracatın detaylarını paylaştı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, yıl sonu hedefleri olan 250 milyar dolara ulaşmak adına ilk 5 ayda ihracatı 10 milyar dolar artırmaları gerektiğini belirterek, "Son rakamların neticesinde 250 milyar dolara giden yolda 17 milyar dolar artıdayız." açıklamasının yaptı.

Mayıs ihracatının detayları

AA'nın haberinde yer alan Gülle'nin açıklamasına göre Türkiye'nin 2022 yılı Mayıs ayındaki ihracatının detayları şöyle: