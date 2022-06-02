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- Mayıs ayında toplam 43 bin 289 firma ihracat yaptı
Mayıs ayında toplam 43 bin 289 firma ihracat yaptı
Bugün Ticaret banakı Mehmet Muş, mayıs ayı ihracatını açıkladı. Tim Başkanı Gülle de ihracatın detaylarını paylaştı.
- 02.06.2022 - 12:43
- Güncelleme : 02.06.2022 - 12:52
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, yıl sonu hedefleri olan 250 milyar dolara ulaşmak adına ilk 5 ayda ihracatı 10 milyar dolar artırmaları gerektiğini belirterek, "Son rakamların neticesinde 250 milyar dolara giden yolda 17 milyar dolar artıdayız." açıklamasının yaptı.
Mayıs ihracatının detayları
AA'nın haberinde yer alan Gülle'nin açıklamasına göre Türkiye'nin 2022 yılı Mayıs ayındaki ihracatının detayları şöyle:
- Mayıs ayında ihracat yıllık bazda yüzde 15 artışla 19 milyar dolara ulaştı.
- Son 21 ayın 19'unda aylık rekor kaydedilmiş oldu.
- 12 aylık ihracatımız ise 243 milyar dolara yaklaştı.
- Geçen ay 15 sektör ihracatını artırdı.
- Yüzde 30,7 artış yaşayan kimya sektörü 2,8 milyar dolarla birinci, yüzde 22,4 yükselişle 2,3 milyar dolara ulaşan otomotiv ikinci, 1,9 milyar dolarla ihracatını yüzde 11 artıran çelik sektörü üçüncü sırada yer aldı.
- Hububat, demir ve demir dışı ile çimento sektörlerinde de dikkati çekici artışlar yaşandı.
- Mayısta 54 il ihracatını artırdı.
- En çok ihracat gerçekleştiren illerin başında 7,5 milyar dolarla İstanbul geldi.
- İstanbul'u, 1,6 milyar dolarla Kocaeli ve 1,2 milyar dolarla Bursa izledi.
- İzmir'in 146 milyon dolarla, Adana ise 58 milyon dolarla dikkati çekici artışlar yakaladı.
- Mayısta 217 ülke ve bölgeye ihracat yapıldı.
- 145 ülkeye ihracatı artırma başarısı gösterildi.
- En çok ihracat 1,5 milyar dolarla Almanya (yüzde 6 artış), 1,3 milyar dolarla ABD (yüzde 10,4 artış) ve 978 milyon dolarla Irak (yüzde 44,1 artış) gerçekleştirildi.
- Mayısta 43 bin 289 firma ihracat yaptı.
- Mayısta 1.485 firma ilk kez ihracat yaptı.
- TL ile açılan beyannamelere göre, 163 ülkeye toplam 7,4 milyar TL tutarında Türk Lirası ile ihracat gerçekleştirildi.
- Mayısta TL ile ihracat yüzde 57 arttı.