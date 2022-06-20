Mayısta Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı yüzde 308,48 arttı

2022 yılı Mayıs ayında Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 308,48 artış yaşandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından açıklanan Emniyet Genel Müdürlüğü'den alınan geçici verilere göre; 2022 yılı Mayıs ayında ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 308,48 oranında bir artış göstererek 3 milyon 824 bin 555 kişi oldu.

Yüzde 0,98'i günübirlikçi

Açıklamalara göre, mayıs ayında ülkemize gelen 3 milyon 824 bin 555 yabancı ziyaretçinin yüzde 0,98'i olan 37 bin 602'si günübirlikçi oldu.

Turistlerin giriş yaptığı ilk 5 il

Mayıs ayında ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il aşağıdaki şekilde gerçekleşti:

1-İstanbul yüzde 36,67 (1 milyon 402 bin 366)

2-Antalya yüzde 29,87 (1 milyon 142 bin 522)

3-Edirne yüzde 9,40 (359 bin 483)

4-Muğla yüzde 8,16 (312 bin 86)

5-Artvin yüzde 3,69 (141 bin 28)

Mayısta en fazla Alman turist geldi

2022 yılı Mayıs ayında ülkemize en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Almanya yüzde 12,94 (494 bin 929) ile birinci, İngiltere (Birleşik Krallık) yüzde 10,33 (395 bin 56) ile ikinci, Rusya Fed. Yüzde 9,48 (362 bin 676) ile üçüncü sırada. Rusya Fed. ülkesini Bulgaristan ve İran izledi.

İlk 5 ayda yıllık artış yüzde 207,1

2022 yılı Ocak-Mayıs döneminde ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 207,1 artış artış göstererek 11 milyon 301 bin 602 olarak kayıtlara geçti.

2022 yılı Ocak-Mayıs döneminde ülkemize gelen 11 milyon 301 bin 602 yabancı ziyaretçinin 74 bin 132'si (yüzde 0,66) günübirlikçi oldu.

İlk 5 ayda giriş yapılan kapıların sıralaması

Ocak-Mayıs döneminde Ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il aşağıdaki şekilde gerçekleşti.