Mayıs ayında yatırımcısına en fazla BIST 100 endeksi kazandırdı TÜİK, finansal yatırım araçlarının mayıs ayı reel getiri oranlarını açıkladı. Aylık ve yıllık en yüksek reel getiri BIST 100 endeksinde oldu.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), finansal yatırım araçlarının mayıs ayı reel getiri oranlarını paylaştı.

Aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 6,89, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 5,44 oranlarıyla BIST 100 endeksinde gerçekleşti.

Mevduat faizi, borsadan sonra aylık en fazla kazandıran araç oldu

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından mevduat faizi (brüt) yüzde 1,19 ve Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 0,38 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; euro yüzde 1,44, Amerikan doları yüzde 2,25 ve külçe altın yüzde 3,72 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde; mevduat faizi (brüt) yüzde 0,19, DİBS yüzde 0,99, euro yüzde 2,79, Amerikan doları yüzde 3,58 ve külçe altın yüzde 5,03 oranlarında yatırımcısına kayıp yaşattı.

Yıllık değerlendirmede de Borsa en fazla kazandıran yatırım aracı

Yıllık değerlendirmede en yüksek reel getiri BIST 100 endeksinde gerçekleşti

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde BIST 100 endeksi; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 44,44, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 29,81 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.

Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından külçe altın yüzde 14,76, Amerikan Doları yüzde 3,37 ve euro yüzde 2,82 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; mevduat faizi (brüt) yüzde 26,08 ve DİBS yüzde 46,01 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde külçe altın yüzde 3,14 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken, Amerikan doları yüzde 7,10, euro yüzde 7,59, mevduat faizi (brüt) yüzde 33,57 ve DİBS yüzde 51,48 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.