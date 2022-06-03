Petrol
116.51
-0.94%
Euro
17.7589
0.34%
Dolar
16.4973
0.26%
Altın
989.92
0.10%
Borsa
2619
0.00%
Bitcoin
505.163
1.69%
BTXN Coin
12.28
-0.80%
Bitexen
24ºC
İstanbul
Çok bulutlu 24 C

    Mayıs enflasyon verisinin ardından piyasada son durum

    TÜİK'in mayıs ayı enflasyon verisini yayınlamasının ardından piyasalar hareketlendi. Açıklanan verilere göre, TÜFE yıllık yüzde 73,50, aylık 2,98 arttı.
    • 03.06.2022 - 09:26
    • Güncelleme : 03.06.2022 - 10:45
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Mayıs enflasyon verisinin ardından piyasada son durum

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.

    Tüketici fiyat endeksinde (TÜFE) 2022 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 2,98, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 35,64, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 73,50 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 39,33 artış gerçekleşti.

    Serbest piyasada dolar 16,4879 liradan, euro 17,7215 liradan ve sterlin ise 20,7664 liradan güne başlamıştı.

    Enflasyon oranının açıklanmasından sonra serbest piyasada son durum şöyle:

    Dolar: 16,4913 lira

    Euro: 17,7582 lira

    Sterlin: 20,7716 lira

    Kapalıçarşı'da altın fiyatları

    Serbest piyasada altının gramı güne 990,4015 liradan, çeyrek altın ise 1.636 liradan güne başlamıştı.

    Enflasyon oranının açıklanmasından sonra piyasada son durum şöyle:

    Gram altın: 989 lira

    Çeyrek altın: 1.635 lira

    Cumhuriyet altını: 6.661 lira

    Tam altın: 6.540 lira

    Yarım altın: 3.270 lira

    Mayıs enflasyon verisinin ardından piyasada son durum #1


    İlginizi Çekebilir

    Fenomen Ceo yeni yatırımı ile Dünyayı salladı!
    Tesla

    Fenomen Ceo yeni yatırımı ile Dünyayı salladı!

    Instagram, kayıp çocuklar için yeni bir özellik yayınladı
    Teknoloji

    Instagram, kayıp çocuklar için yeni bir özellik yayınladı

    Çin'den füzeleri 15 saniyede tespit eden yapay zeka
    Teknoloji

    Çin'den füzeleri 15 saniyede tespit eden yapay zeka

    Görüş Bildir