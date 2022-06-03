Mayıs enflasyon verisinin ardından piyasada son durum

TÜİK'in mayıs ayı enflasyon verisini yayınlamasının ardından piyasalar hareketlendi. Açıklanan verilere göre, TÜFE yıllık yüzde 73,50, aylık 2,98 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.

Tüketici fiyat endeksinde (TÜFE) 2022 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 2,98, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 35,64, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 73,50 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 39,33 artış gerçekleşti.

Serbest piyasada dolar 16,4879 liradan, euro 17,7215 liradan ve sterlin ise 20,7664 liradan güne başlamıştı.

Enflasyon oranının açıklanmasından sonra serbest piyasada son durum şöyle:

Dolar: 16,4913 lira

Euro: 17,7582 lira

Sterlin: 20,7716 lira

Kapalıçarşı'da altın fiyatları

Serbest piyasada altının gramı güne 990,4015 liradan, çeyrek altın ise 1.636 liradan güne başlamıştı.

Enflasyon oranının açıklanmasından sonra piyasada son durum şöyle:

Gram altın: 989 lira

Çeyrek altın: 1.635 lira

Cumhuriyet altını: 6.661 lira

Tam altın: 6.540 lira

Yarım altın: 3.270 lira