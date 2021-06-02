Mayısta en çok limonun fiyatı arttı

Mayısta en çok limonun fiyatı arttı

İTO, İstanbul'da mayıs ayında fiyatı önceki aya göre en çok artan harcama kaleminin yüzde 15,18 ile limon olduğunu bildirdi.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından, Mayıs 2021 döneminde İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan harcama kalemleri açıklandı.

242 ÜRÜNÜN 130'UNUN PERAKENDE FİYATI ARTTI

İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi'nde yer alan 242 ürünün 130'unun perakende fiyatı artarken, 27 ürünün fiyatı düştü, 85 ürünün fiyatı ise değişmedi.

LİMON, YÜZDE 15,18 İLE FİYATI EN FAZLA ARTIŞ GÖSTEREN ÜRÜN

Geçen ay gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyveler alt grubunda yer alan limon, yüzde 15,18 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu.

FİYAT ARTIŞINDA LİMONU YÜZDE 14,63 İLE MUZ TAKİP ETTİ

Fiyatında artış yaşanan diğer ürünler, aynı gruptan yüzde 14,63 ile muz, ev eşyası harcamaları grubundan yüzde 12,75 ile halı ve yüzde 12,51 ile elektrik süpürgesi, ulaştırma ve haberleşme grubundan yüzde 12,26 ile şehirler arası otobüs bilet ücreti olarak belirlendi.

SİVRİ BİBER YÜZDE 36,54 UCUZLADI

Gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyveler alt grubunda yer alan sivri biber, yüzde 36,54 gerileme göstererek fiyatı geçen ay en fazla azalan ürün oldu.

Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler, aynı gruptan yüzde 26,89 ile taze fasulye, yüzde 18,62 ile bezelye, ev eşyası harcamaları grubundan yüzde 12,52 ile ütü olarak kayıtlara geçti.