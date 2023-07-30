Mayısta konutların gaz tüketimi yüzde 106 arttı Türkiye, enerjide dışa bağımlılığı bitirme noktasında çalışmaları devam ediyor. TÜİK'in Ticaret Bakanlığı ile birlikte açıkladığı rakamlara göre de her iki kaynakta da dış alım da azlama gerçekleşti. Ancak tüketimde artış yaşanıyor.

AA

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Türkiye'nin doğalgaz ithalatında mayıs ayında yüzde 1 azalma yaşandığını ortaya koyarken tüketimde ise rakamlar yukarı yönlü hareket ediyor.

Türkiye'nin doğalgaz ithalatı, mayısta yaklaşık 3 milyar 692 milyon metreküp oldu.

EPDK'nın mayıs ayına ait "Doğalgaz Piyasası Sektör Raporu"na göre, ithalatın yaklaşık 2 milyar 831 milyon 89 bin metreküpü boru hatlarıyla, 860 milyon 38 bin metreküpü de sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) tesisleri aracılığıyla gerçekleştirildi.

Boru hatlarıyla yapılan doğalgaz ithalatı yüzde 5,05 geriledi

Bu dönemde, boru hatlarıyla yapılan doğalgaz ithalatı mayısta geçen yılın aynı ayına göre yaklaşık yüzde 5,05 azalırken LNG ithalatı ise yüzde 15,17 arttı.

En fazla doğalgaz ithalatı, Rusya'dan

Mayısta en fazla doğalgaz ithalatı 1 milyar 23 milyon metreküple Rusya'dan yapılırken, bu ülkeyi 923 milyon metreküple Azerbaycan ve 885 milyon metreküple İran takip etti.

Rusya'dan yapılan doğalgaz ithalatı yüzde 28,85 azalırken, İran'dan yapılan ithalat yüzde 2,7, Azerbaycan’dan yapılan ithalat yüzde 35,45 arttı.

Doğalgaz tüketimi yüzde 106 arttı

Söz konusu dönemde, ülkede doğalgaz tüketimi yüzde 27,7 artarak yaklaşık 4 milyar 370 milyon metreküp oldu.

Sanayi sektörünün doğalgaz tüketimi düştü

Sanayi sektörünün doğalgaz tüketimi yüzde 11,17 düşüşle 999,80 milyon metreküp olarak kayıtlara geçti.

Elektrik santrallerinde doğalgaz tüketimi yükseldi

Elektrik santrallerinde doğalgaz tüketimi ise yüzde 6,3 artışla 792,98 milyon metreküp oldu.

Konutların gaz tüketimi yüzde 106 arttı

Konutlardaki doğalgaz tüketimi ise bu dönemde yaklaşık yüzde 106 artarak 1 milyar 833 milyon metreküp oldu.

Doğalgaz stok miktarı arttı

Türkiye'de doğalgaz stok miktarı mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 130,7 artışla yaklaşık 4 milyar 673 milyon metreküpe yükseldi.

Doğalgaz stoku

Doğalgaz stokunun 4 milyar 234 milyon metreküpü (yüzde 90,6) yer altı depolama tesislerinde, 439,35 milyon metreküpü (yüzde 9,4) LNG terminallerinde bulunuyor.