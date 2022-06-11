Mayısta limanlarda elleçlenen yük miktarı yüzde 9,5 arttı

İhracatta limanlara getirilen konteynerlerin işlemden geçirilerek, gemilere yüklenmesi işlemlerindeki artış, dış ticaret hareketlerin da artması anlamını taşıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, mayıs ayında limanlarda elleçlenen yük miktarının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,5 artarak 47 milyon 592 bin tona yükseldiği, elleçlenen konteyner miktarının ise değişmeyerek 1 milyon 71 bin TEU olarak gerçekleştiği açıklandı.

Açıklamada, bu yılın ilk 5 ayında da elleçlenen yük miktarının yüzde 7,2, konteyner miktarının da yüzde 3,2 arttığı kaydedildi.

İlk 5 ayda yük miktarı yüzde 7,2 arttı

İHA'nın haberine göre, mayıs ayında limanlarda elleçlenen yük miktarının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,5 artarak 47 milyon 592 bin tona yükseldiği kaydedildi. Ocak-mayıs döneminde de elleçlenen yük miktarının yüzde 7,2 artışla 228 milyon 168 bin ton olarak gerçekleştiği vurgulandı.

Transit yük taşımaları yüzde 15,5 yükseldi

Mayıs ayında limanlarda gerçekleştirilen ihracat amaçlı yükleme miktarının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,8 azalarak 13 milyon 260 bin ton, ithalat amaçlı boşaltma miktarının ise yüzde 11,4 artarak 20 milyon 170 bin ton olarak gerçekleştiği belirtilen açıklamada, “Mayıs ayında dış ticaret taşımaları yüzde 5,3 artarak 33 milyon 431 bin ton oldu. Limanlarda denizyolu ile yapılan transit yük taşımaları yüzde 15,5 artışla 7 milyon 509 bin tona yükseldi. Kabotajda taşınan yük miktarı 6 milyon 651 bin ton ile yüzde 27,8 arttı.” denildi.

En fazla yük elleçleme Kocaeli Liman Başkanlığı’nda gerçekleşti

Toplam 7 milyon 382 bin ton ile en fazla yük elleçlemesinin Kocaeli Liman Başkanlığı idari sınırlarında gerçekleştiğinin altı çizilen açıklamada, Kocaeli Liman Başkanlığı’nı 7 milyon 151 bin ton ile Aliağa Liman Başkanlığı ve 5 milyon 918 bin ton ile Botaş Liman Başkanlığı’nın takip ettiği kaydedildi.

En fazla konteyner elleçleme Ambarlı Liman Başkanlığı’nda

Mayıs’ta toplam 247 bin 493 TEU ile en fazla konteyner elleçlemesinin Ambarlı Liman Başkanlığı idari sınırlarında gerçekleştiğinin altı çizilen açıklamada, Ambarlı Liman Başkanlığını; Kocaeli ve Mersin Liman Başkanlıklarının takip ettiği belirtildi.