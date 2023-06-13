Mayıs'ta perakende satış hacmi yıllık yüzde 27,5 arttı TÜİK, Türkiye'nin mayıs ayı perakende satış verilerini açıkladı.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), tüketicilerin perakende alışverişlerinin nabzını tutan istatistikleri paylaştı. Bu istatistikler ayrıca çarşı-pazardaki hareketliliği de belgeliyor.

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2023 yılı Nisan ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 27,5 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 21,2, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 34,9, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 12,5 arttı.

Perakende satış hacmi aylık yüzde 0,9 yükseldi

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2023 yılı Nisan ayında, bir önceki aya göre yüzde 0,9 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 0,4, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 1,9 arttı, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 1,5 artış yaşadı.

Perakende ciro yıllık yüzde 82,3 arttı

Cari fiyatlarla perakende ciro 2023 yılı Nisan ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 82,3 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 89,3, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 104,5, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 16,7 yükseldi.

Perakende ciro aylık yüzde 3,4 artış yaşandı

Cari fiyatlarla perakende ciro 2023 yılı Nisan ayında, bir önceki aya göre yüzde 3,4 arttı.

Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 2,8, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 5,1 arttı, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 2,3 azaldı.