Mayısta yapılan Sosyal ve Ekonomik Destek ödemesi 561,1 milyon lira oldu Devlet,dezavantajlı bireyleri ekonomik yardımlarla destekliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, mayıs ayında bugüne kadar çocukların masraflarını karşılaması için ailelere yapılan desteklerin miktarlarını açıkladı.

AA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, açıklama yaptı.

İhtiyaç sahibi ailelere, çocuklarının masraflarının karşılanması amacıyla mayısta 561 milyon 123 bin 454 lira Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesi yapıldığı bildirildi.

Bakan Yanık, yazılı açıklamasında, çocuk politikalarının temelinin aile bütünlüğünün korunması ve çocuğun aile ortamında sağlıklı birey olarak yetiştirilmesi olduğunu belirtti.

İhtiyaç sahibi ailelere çocukları için

Bu kapsamda, ihtiyaç sahibi ailelere çocukları için sosyal ve ekonomik destek verdiklerini kaydeden Yanık, aile bütünlüğünün korunmasına ve çocukların ailelerinin yanında geleceğe hazırlanmasına önem verdiklerini, ekonomik gerekçelerle çocukların ailelerinden kopmasını önlemeyi amaçladıklarını ifade etti.

"SED ödemesiyle ihtiyaç sahibi ailelerdeki 178 bin çocuğun masrafları karşılanıyor"

Yanık, SED ödemesiyle ihtiyaç sahibi ailelerdeki 178 bin çocuğun masraflarını karşıladıklarını hatırlatarak, şöyle devam etti: