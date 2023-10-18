Meclis'in 2024 yılı bütçe görüşme takvimi belli oldu 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, TBMM'ye sunuldu. Bütçe Kanunu için görüşmeler başlayacak ve bu konudaki program takvimi de böylece netleşti.

AA 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, TBMM'ye sunuldu. Meclis Başkanlığı'na dün sunulan Teklif, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 20 Ekim Cuma günü 2024 yılı bütçesi ile 2022 yılı kesin hesap tekliflerine ilişkin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sunum yapacak. Müzakereler bir ay sürecek Belirlenen takvime göre, bütçe, kesin hesap ve Sayıştay raporlarının komisyondaki müzakerelerinin bir ay sürmesi öngörülüyor. 20 Ekim'de sunum yapılacak Programa göre, bütçe görüşmelerine, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2022 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'ne ilişkin 20 Ekim'de yapacağı sunumla başlanacak. Hazırlık için 1 hafta ara verilecek Bütçe sunumunun ardından komisyon üyelerinin hazırlıkları için komisyon çalışmalarına bir hafta ara verilecek. 26 Ekim'de görüşmeler yapılacak Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, 26 Ekim Perşembe günü bütçenin geneli üzerindeki görüşmeler yapılacak, bakanlık ve kurumların 2024 yılı bütçe görüşmeleri 24 Kasım Cuma günü tamamlanacak. 2024 yılı bütçelerinin görüşme takvimi Komisyonda, kamu idarelerinin 2024 yılı bütçelerinin görüşme takvimi şöyle: 27 Ekim Cuma: TBMM, Kamu Denetçiliği Kurumu, Sayıştay. 31 Ekim Salı: Hazine ve Maliye Bakanlığı 1 Kasım Çarşamba: Ticaret Bakanlığı 2 Kasım Perşembe: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 3 Kasım Cuma: Gençlik ve Spor Bakanlığı 7 Kasım Salı: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 8 Kasım Çarşamba: İçişleri Bakanlığı 9 Kasım Perşembe: Sağlık Bakanlığı 10 Kasım Cuma: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 13 Kasım Pazartesi: Tarım ve Orman Bakanlığı 14 Kasım Salı: Milli Eğitim Bakanlığı 15 Kasım Çarşamba: Kültür ve Turizm Bakanlığı 16 Kasım Perşembe: Milli Savunma Bakanlığı 17 Kasım Cuma: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 20 Kasım Pazartesi: Dışişleri Bakanlığı 21 Kasım Salı: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 22 Kasım Çarşamba: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 23 Kasım Perşembe: Adalet Bakanlığı 24 Kasım Cuma: Cumhurbaşkanlığı Komisyonda, 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2022 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin maddeleri de 24 Kasım Cuma günü ele alınacak. Çalışmalar saat 10.00'da başlayacak TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, kamu idarelerinin bütçelerini görüşmeye, her gün saat 10.00'da başlayacak ve günlük programın bitimine kadar çalışacak. Komisyon, pazartesi günleri ise saat 11.00'de toplanacak. 4-15 Aralık'ta, TBMM Genel Kurulu'nda Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki görüşmelerin tamamlanmasının ardından 2024 yılı bütçesinin, 4-15 Aralık'ta, TBMM Genel Kurulu'na gelmesi bekleniyor. Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA) Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)