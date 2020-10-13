Medikal malzeme üretimine, 7 milyon lira destek

Mevlana Kalkınma Ajansı'nın girişimleriyle hayata geçen desteklerin, medikal malzeme üretiminde ithalatı azaltan etmenlerden olması amaçlanıyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda faaliyetlerini sürdüren Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA) Genel Sekreteri İhsan Bostancı, "Kovid-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı" kapsamında destek almaya hak kazanan medikal malzeme üretimi ile ilgili projelerin belirlendiğini söyledi.

Bostancı, temassız ateş ölçer, filtreli N95 gibi maskelerde kullanılan solunum ventili ve modüler motorlu acil ve yoğun bakım karyolası üretimine yönelik projeler ile gıda arzı ve güvenliğine yönelik tarımsal faaliyetlerin sürdürülmesiyle ilgili projelerin destek almaya hak kazandığını dile getirdi.

7 MİLYON LİRA MALİ DESTEK

Buna göre, ajansa başvuran 94 proje arasından destek almaya hak kazanan 7 projeye, ajans tarafından yaklaşık 7 milyon lira mali destek sağlanacak.

"MEDİKAL ÜRÜNLER İHRACATI, EKONOMİYE KATKI SAĞLAYACAK"

Koronavirüs salgını ile mücadelede önemi artan temassız ateş ölçer ile solunum ventili ve yoğun bakım yatakları imalatının Konya'da üretilmesinin önemini vurgulayan Bostancı, şunları kaydetti:

"Temassız ateş ölçer, maskelerde kullanılan solunum ventili, motorlu acil ve yoğun bakım karyolası üretimi hem ülkemizde salgınla mücadelede kullanılacak hem de ihracatla ülke ve bölge ekonomimize katma değer sağlayacaktır. Ajans olarak, en kısa sürede hayata geçirilecek olan projelerle bölgemizin öz dinamikleri olan sanayi üretimi ile tarımsal faaliyetlerinin sürmesini hedefledik. Uygulanacak projelerin, gerek bölgemizin ve gerekse de ülkemizin salgınla mücadelesine ve üretimine katkı sunması temenni ediyorum. Yurt dışından ithal edilen ürünlerin ülkemizde üretimini temin ettik. Bu sayede hem istihdam hem de cari açığın azaltılmasına katkı sağladık."