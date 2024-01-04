Mehmet Fatih Kacır: Bilim ve teknolojide kritik bir iş birliğine daha katıldık Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, sosyal medya hesabından, bilim ve teknoloji alanında Türkiye'ye dünya çapında yeni kapılar açacak yeni bir gelişmenin haberini verdi.

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İspanya Başbakanı Pedro Sánchez’in katılımıyla Barselona Süper Bilgisayar Merkezi bünyesinde MareNostrum 5'in açılışı gerçekleşti.

Türkiye böylece, EuroHPC Ortak Girişimi'ne katılımı sayesinde, TRUBA ulusal süper bilgisayar hizmetine ek olarak, dünyanın sayılı süper bilgisayarlarından biriyle doğrudan çalışma ayrıcalığına sahip olacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın "Bilim ve teknolojide kritik bir iş birliğine daha katıldık" diyerek aktardığı paylaşımı şöyle:

Barselona Süper Bilgisayar Merkezi bünyesinde, orta ve yüksek segmentte yaklaşık 380 bin dizüstü bilgisayara eşdeğer güçte ve toplam 314 petaflop performansa sahip olan MareNostrum 5'in açılışı, İspanya Başbakanı Sn. Pedro Sánchez’in de katılımıyla gerçekleşti.

"Süper bilgisayar dünya sıralamasında 8. sırada"

Dünya sıralamasında 8. sıraya yerleşen bu süper bilgisayar, yapay zekadan iklim değişikliğine, yenilenebilir enerjiden sağlık bilimlerine kadar geniş bir alanda bilim insanlarımıza ve endüstrimize hizmet edecek.

"Dünyanın sayılı süper bilgisayarlarından biriyle doğrudan çalışacağız"

Türkiye olarak EuroHPC Ortak Girişimine katılımımız sayesinde, TRUBA ulusal süper bilgisayar hizmetine ek olarak dünyanın sayılı süper bilgisayarlarından biriyle doğrudan çalışma ayrıcalığına sahibiz.

"Sistem şubatta genel kullanıma açılacak"