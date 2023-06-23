Mehmet Fatih Kacır: Milli Teknoloji Hamlesi takımımızla yola koyulduk

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya adresinden Milli Teknoloji Hamlesi takımını etiketleyerek içinde kendisin ve bakan yardımcılarının da yer aldığı bir fotoğraf paylaştı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan Yardımcıları Ahmet Yozgatlıgil, Çetin Ali Dönmez, Oruç Baba İnan ve Zekeriya Çoştu'dan oluşuyor.
"Tam Bağımsız Türkiye için çalışacağız"
Bakan Kacır, bakan yardımcıları ile birlikte göreve hazır ve motive olduklarını yansıtan fotoğrafla birlikte yayınladığı mesajında şu ifadeleri kullandı:
Milli Teknoloji Hamlesi takımımızla yola koyulduk… Bakan Yardımcılarımızla birlikte Tam Bağımsız Türkiye için çalışacağız.