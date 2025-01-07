Mehmet Fatih Kacır: OSB'lerdeki alanlar sanayicilerle buluşturuluyor

Organize Sanayi Bölgeleri'ndeki (OSB) tahsis edilmemiş alanlar, yatırımcı sanayicilerin erişimine açıldı.

Uygulamanın ilk 3 ayında yaklaşık 10 milyon metrekare, 900’e yakın fabrika yeri için 1.667 başvuru gerçekleşti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Yatırımcılarımızdan yoğun ilgi gören uygulamamızla, Organize Sanayi Bölgeleri'ndeki tahsis edilmemiş alanları sanayicilerimizin çevrim içi erişimine sunmaya devam ediyoruz." diyerek uygulamanın detaylarını şöyle açıkladı:

Yeni uygulamamızın ilk 3 ayında yaklaşık 10 milyon metrekare, 900’e yakın fabrika yeri için 1.667 başvuru gerçekleşti.

BAŞVURULARA AÇILAN ALANLAR

Dördüncü ayımızda, 96 OSB’de toplam 14 milyon 625 bin metrekare büyüklüğündeki 913 yatırım yerini tahsis başvurularına, 15 OSB’de ise 5 milyon 742 bin metrekarelik alanı ön tahsis başvurularına açtık.