Mehmet Fatih Kacır: OSB'lerdeki istihdam 2,7 milyona çıktı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, toplu açılış ve temel atma töreninde toplam yatırım büyüklüğü 5 milyar lirayı aşan 15 tesisin ve 15 milyar lira yatırım hedefiyle temelini atacakları 11 tesisin hayırlı olmasını diledi.

AA

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Niğde Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) düzenlenen Toplu Açılış ve Temel Atma Töreni'nde, gerçekleştirecekleri açılışların ve attıkları yeni temellerin Niğde'nin büyüme ve kalkınmasına önemli ivme kazandıracağını söyledi.

Bakan Kacır, Türkiye'yi 22 yılda getirdikleri noktayı milletin çok iyi bildiğini belirterek, yatırım, istihdam, üretim, icat ve ihracat rotasında büyümenin kesintisiz sürdürerek milli gelirin 1 trilyon 158 milyar dolara çıkarıldığını aktardı.

KALKINMA YOLCULUĞU SÜRÜYOR

Kacır, dünyanın içinden geçtiği buhranlı süreçte bölgesinde güç sahibi, küresel siyasette söz sahibi bir Türkiye olarak sağlam adımlarla, iradeli ve kararlı şekilde büyüme ve kalkınma yolculuğunu sürdürdüklerine belirterek, şunları kaydetti:

Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, 'Büyük, güçlü, tam bağımsız Türkiye' istikametinde Türkiye Yüzyılı'nı inşa etme adına var gücümüzle çalışıyoruz. Milli Teknoloji Hamlesi hedeflerimiz doğrultusunda, 'Aşkla çalışan yorulmaz, bize yorulmak, pes etmek yakışmaz' diyoruz.

"MİLLİ GELİRİMİZİ 1 TRİLYON 158 MİLYAR DOLARA ÇIKARDIK"

22 yılda Türkiye'yi nereden alıp nereye getirdiğimizi aziz milletimiz çok iyi biliyor. Yatırım, istihdam, üretim, icat ve ihracat rotasında büyümemizi kesintisiz sürdürerek milli gelirimizi 1 trilyon 158 milyar dolara çıkardık. Küresel tedarik zincirlerinde ve enerji arzında yaşanan kırılmalara, yaşadığımız deprem felaketlerine rağmen 261,5 milyar dolarla ihracatımızda tarihi bir rekora imza attık.

"OSB'LERDEKİ İSTİHDAM 415 BİNDEN 2,7 MİLYONA ÇIKTI"

Son 22 yılda OSB'lerin sayısını 191'den 360'a, OSB'lerdeki istihdamı 415 binden 2,7 milyona çıkardıklarını vurgulayan Kacır, "OSB'siz ilimiz kalmadı. Niğde'miz de son 22 yıldaki planlı sanayileşme hamlemizden payını ziyadesiyle aldı. 2021'de tescil verdiğimiz Niğde 2. Organize Sanayi Bölgesi'yle şehrimizdeki OSB sayısını 3'e çıkardık. OSB'lerimizin altyapı ve üstyapı projeleri için sağladığımız 1,3 milyar lira finansman ile OSB'lerimizde 6 bin 700 ilave istihdam oluşturduk. Mayıs ayında Niğde OSB'ye 300 hektarlık, Niğde-Bor Karma Deri İhtisas OSB'ye de 430 hektarlık ilave alan kazandırdık." ifadelerini kullandı.

84,5 MİLYAR LİRA SABİT YATIRIMIN ÖNÜ AÇILDI

Kacır, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak yatırım ve AR-GE teşvikleriyle OSB’lere verdikleri desteklerle Niğde'nin büyüme ve kalkınma yolculuğunda her daim yanında olduklarını anlatarak, son 22 yılda şehirdeki yeni ya da ilave yatırımlar için 729 yatırım teşvik belgesi düzenlediklerini, bu kapsamında 84,5 milyar lira sabit yatırımın ve 17 bin 600'den fazla nitelikli istihdamın önünü açtıklarını bildirdi.

"11 ÜRETİM TESİSİNİN TEMELİ ATILDI"

Niğde OSB bünyesinde tekstilden metale, gıdadan zirai ilaca, camdan konfeksiyona kadar farklı sektörlerde faaliyet gösteren 1.000'den fazla vatandaşa ekmek kapısı olan 15 üretim tesisinin açılışını gerçekleştirdiklerini aktaran Bakan Kacır, sözlerini şöyle sürdürdü:

Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle proje bazlı yatırım teşviki sunduğumuz Migiteks Tekstil'in elastan üretim fabrikasının da yer aldığı ve faaliyete geçtiğinde 1.200'den fazla ilave istihdam oluşturacak 11 üretim tesisimizin de temelini atıyoruz. Açılışını gerçekleştireceğimiz ve temelini atacağımız tesisler, Niğde'mize, ülkemize ve milletimize hayırlı uğurlu olsun. Şunun bilinmesini isterim ki önümüzdeki dönemde Niğde'nin kalkınmasına ivme kazandıracak yatırımların önünü daha da açacağız.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)