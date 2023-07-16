Mehmet Fatih Kacır: Savunma ve havacılık ihracatımız yükselecek

ensonhaber.com
Türkiye, savunma sanayisi konusunda son yıllarda geçirdiği aşamalardan sonra bu konudaki tanıtım ve ihracatı hız kazandı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da konu ile ilgili ve 6 milyar dolarlık ihracat hedefi ile temaslara devam ediyor.
Bakan Kacır, Twitter hesabında yayınladığı mesajında, savuna sanayisi temsilcilerinden Saha İstanbul yöneticileriyle bir araya geldiğini belirterek, şu bilgileri verdi.
"Milli Teknoloji Hamlesi ile yükseleceğiz"
Savunma ve havacılık ihracatımızı bu yıl 6 milyar dolara yükseltecek savunma sanayii firmalarımızın çatı kuruluşlarından Saha İstanbul Başkanı Haluk Bayraktar ve yönetim kurulu Üyeleri ile birlikte olduk. Milli Teknoloji Hamlesi ile yükseleceğiz.