Mehmet Fatih Kacır: Savunma ve havacılık ihracatımız yükselecek Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, savunma sanayi ihracatını yükseltecek kuruluşların yetkilileri ile bir araya gelerek görüşme yaptıklarını Twitter hesabından duyurdu.

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Türkiye, savunma sanayisi konusunda son yıllarda geçirdiği aşamalardan sonra bu konudaki tanıtım ve ihracatı hız kazandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da konu ile ilgili ve 6 milyar dolarlık ihracat hedefi ile temaslara devam ediyor.

Bakan Kacır, Twitter hesabında yayınladığı mesajında, savuna sanayisi temsilcilerinden Saha İstanbul yöneticileriyle bir araya geldiğini belirterek, şu bilgileri verdi.

"Milli Teknoloji Hamlesi ile yükseleceğiz"