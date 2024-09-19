Mehmet Fatih Kacır: Türkiye Avrupa’nın üçüncü büyük otomotiv üreticisi oldu Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin otomotiv üretiminin yıllık 357 binden 1 milyon 468 bine yükseldiğini; Türkiye, Avrupa’nın üçüncü büyük otomobil üreticisi olduğunu bildirdi.

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AA

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) düzenlenen 16. Uluslararası Demir-Çelik, Döküm, Demir Dışı Metalürji Teknolojileri, Makine ve Ürünleri İhtisas Fuarı'nın (Ankiros 2024) açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin otomotiv sektöründe geldiği yerle ilgili bilgi verdi.

Sanayi sektöründe üretim ve ihracat rekorlarını kırdıklarını aktaran Kacır, konuyla ilgili şu bilgileri aktardı:

Otomotiv üretimimiz, yıllık 357 binden 1 milyon 468 bine yükseldi. Türkiye, Avrupa’nın üçüncü büyük otomobil üreticisi oldu. Beyaz eşya üretimimiz 6,7 milyondan, 32,3 milyona yükseldi.

"TÜRKİYE, AVRUPA’NIN EN BÜYÜK, DÜNYANIN İKİNCİ BÜYÜK BEYAZ EŞYA ÜRETİCİSİ OLDU"

Türkiye, Avrupa’nın en büyük, dünyanın ikinci büyük beyaz eşya üreticisi oldu. Otomotivden inşaata, kimyadan makine üretimine, enerjiden raylı sistemlere oldukça geniş bir yelpazede, pek çok sektöre girdi tedariki sağlayan metal sanayimiz de 'güçlü sanayi, güçlü Türkiye' vizyonumuzu en üst düzeyde sahiplenen sektörler arasında yer alıyor.

"TÜRK DEMİR ÇELİK SEKTÖRÜ YILLIK 60 MİLYON TON ÜRETİM KAPASİTESİNE SAHİP"

Kacır, yıllık 60 milyon ton üretim kapasitesine sahip Türk demir çelik sektörünün gerek üretim kapasitesiyle gerekse üretim miktarı ve ürün kalitesi ile bugün dünyada önemli bir konuma sahip olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

Avrupa’nın 2., dünyanın ise 8. büyük çelik üreticisi konumundayız. Dünya ham çelik üretiminin yüzde 0,7 azaldığı bu yılın ilk 7 ayında, biz üretimde yüzde 14,9 artış kaydettik. Metal sanayinde, göğsümüzü kabartan bir diğer gururumuz ise döküm sektörümüz olmuştur. Üretim teknolojisi ve kalitesi ile dünya standartlarının üzerinde olan metal döküm sektörümüz, bugün otomotiv, beyaz eşya, makine, tarım ve inşaat gibi pek çok alana ürün sağlarken 70 bin vatandaşımızın da istihdamını sağlıyor. Özellikle pandemi dönemi sonrası yeniden şekillenen tedarik zincirinde gerçekleştirdiğimiz yerinde hamleler, sektörümüzde başarı grafiğini yukarıya taşıdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)