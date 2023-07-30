Mehmet Fatih Kacır: Türkiye COST katılımlarında zirveyi zorluyor Türkiye, COST'ta en fazla katılım gösteren üçüncü ülke oldu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, COST konusundaki çalışmaların süreceğini ve Türkiye'nin bu konuda ön sıralarda olmaya devam edeceğini açıkladı.

AA

Bilim ve Teknolojide Avrupa İş Birliği Kuruluşu (COST) sunduğu ağ destekleriyle bilim insanlarının uluslararası proje gruplarına erişimlerine ciddi katkılar sağlayan bir sistem.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından COST tarafından hazırlanan Avrupa ülkelerinin bilimsel araştırmalara ve teknolojiye katılım oranlarına ilişkin istatistikler açıklandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, istatistik sonuçlarını değerlendirdi.

Kacır, Türkiye'nin 267 aksiyonda yer alarak COST bünyesinde bilimsel araştırmalara ve teknolojiye en fazla katılım sağlayan üçüncü ülke olduğunu belirterek, "Araştırma ve geliştirme ekosistemimizle dünya sahnesinde ön sıralarda olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Türkiye, yürürlükteki tüm aksiyonların yüzde 99'una katıldı

Türkiye, yürürlükteki tüm aksiyonların yüzde 99'una katılarak önemli bir orana erişti.

Türkiye, bu alanda en başarılı beşinci ülke

3 bin 84 çalışma grubuyla dikkati çeken Türkiye, COST ağ faaliyetlerine 1.113 bireysel katılımla bu alanda en başarılı beşinci ülke oldu.

En çok bütçe aktarılan dördüncü ülke

Türkiye, 2022 yılında aktarılan bütçe bazında yaklaşık 1,5 milyon euro ile COST üyesi 41 ülke arasında en çok bütçe aktarılan dördüncü ülke olmayı başardı.

Kadın araştırmacıları sayısına göre ortalamanın üzerinde

Türkiye, kadın araştırmacıların istatistiğinde yüzde 55'lik bir katılım oranıyla cinsiyet dağılımı açısından yüzde 48 olan COST ortalamasının önemli ölçüde üzerine çıktı.

"Genç araştırmacıların programa katılım oranında Türkiye birinci sırada"

Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Milli Teknoloji Hamlesi ışığında uluslararası arenada parlamaya devam edeceğini belirten Kacır, şu bilgileri aktardı:

Türkiye, 267 aksiyona katılarak COST'ta en fazla katılım gösteren üçüncü ülke oldu. Ülkemiz, genç araştırmacıların katılım verilerinde de çok başarılı bir performans sergiledi. Genç araştırmacıların programa katılım oranında Türkiye, birinci sırada yer aldı. Bu başarılar Türkiye'nin doğru yolda ilerlediğinin göstergesi. Araştırma ve geliştirme ekosistemimizle dünya sahnesinde ön sıralarda olmaya devam edeceğiz. Ülkemiz, bilim ve teknolojide öncü olma hedefiyle COST ağlarındaki etkinliğini sürdürürken, Türkiye Yüzyılı'nda başarılarımızla iz bırakacağız.

"COST Aksiyonu"

Kuruluş, üyesi olan ülke araştırmacılarının "COST Aksiyonu" adı verilen uluslararası bilim ve teknoloji platformlarına dahil edilmeleri adına faaliyet gösteriyor.