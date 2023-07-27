Mehmet Fatih Kacır: Türkiye, son 20 yılda küresel üretim üssüne dönüştü Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, bugün Çanakkale’de çeşitli sanayi tesislerine ziyaretlerde bulundu. Bakar Kacır, katıldığı bir fabrika açılısında Türk seramik sektörünün dünyada geldiği aşamayı gözler önüne serdi.

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AA

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Çanakkale'nin Çan ilçesinde TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un da katılımıyla düzenlenen Kale Fabrikası 66. Seramik Bayramı ve Kalesinterflex Slab Fabrikası Açılış Töreni'ne katıldı.

Bakan Kacır, açılışta yaptığı konuşmada; Türkiye'nin insan kaynağı kapasitesi, kapsamlı yatırım teşvikleri, planlı sanayi bölgeleri ve ivme kazanan yenilikçilik ekosistemiyle son 20 yılda adım adım küresel üretim üssüne dönüştüğünü dile getirdi.

42 milyon euroluk yatırımın açılışı yapıldı

Geçen yıl temelleri atılan ve 42 milyon euro yatırım büyüklüğüne sahip granit slab fabrikasının bugün ise açılışını gerçekleştireceklerini aktaran Kacır, şöyle konuştu:

Yıllık üretim kapasitesi 1,5 milyon metrekare olan bu fabrika, ürünlerinin yüzde 70'ini ihraç edecek. Bu tesis dijitalleşme ve verimlilik odaklı üretim teknolojileri kullanacak. Yenilikçi, katma değeri yüksek ve büyük ebatlı granitler üretecek. Ürün başına yüzde 42 daha az karbon salımı yapacak.

"Gece gündüz çalışıyoruz"

Kacır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, görevi devraldığı günden beri Türkiye sanayisini ihracat, istihdam, üretim ve yatırım ekseninde hak ettiği pozisyona taşımak için gece gündüz çalıştıklarını dile getirdi.

“Öncü Türkiye'yi inşa ettik”

Türkiye Yüzyılı vizyonundan hareketle, Milli Teknoloji Hamlesi hedefleri doğrultusunda yüksek katma değer üreten öncü Türkiye'yi inşa ettiklerini belirten Kacır, şöyle devam etti:

"Sanayimizin ithal ürünlere bağımlılığını azaltıyoruz"

İhracatımızda yerlilik payını artırırken bir yandan da sanayimizin ithal ürünlere bağımlılığını azaltıyoruz. Yerli girdi oranı en yüksek sektörlerinden biri olması sebebiyle seramik, stratejik öneme sahip. Bilindiği gibi seramik malzemeler, yapı ve inşaatla mutfak gereçleri sektörlerinin en önemli girdileri arasında yer almakta.

"Seramik, uzay çalışmalarında kullanılıyor"

Öte yandan askeri uygulamalar, yalıtım malzemeleri, havacılık ve uzay gibi birçok yüksek teknoloji sahasında da kullanıma sahip. Seramiğin yenilikçi kullanımları, kuşkusuz geleceğin teknolojilerine kapı aralayacak. Örneğin hava araçlarımızın pilot kabinleri, seramik malzeme teknolojileri yardımıyla kurşun geçirmez hale getiriliyor. Önümüzdeki yıllar içinde uçakların türbin kanatları seramikten imal ediliyor olacak.

"Seramik sektörümüz dünyada söz sahibi bir konuma kavuştu"

Son 20 yılda gerçekleştirdiğimiz üretim hamlesiyle seramik sektörümüz dünyada söz sahibi bir konuma kavuştu. Sadece son 10 yıl içinde seramik sektörü için yaklaşık 35 milyar lira yatırım tutarında ve yaklaşık 20 bin kişilik istihdamı öngören 301 yatırım teşvik belgesi düzenledik. Kütahya ve Yozgat'ta olmak üzere bu sektöre iki organize sanayi bölgesi kazandırdık. Bilecik ili Pazaryeri ilçesinde de bir ihtisas organize sanayi bölgesi kurulmasına yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bölgesel kalkınmanın öncüsü kalkınma ajanslarımız da seramik sektörüne yönelik yürütülen 29 projeye 71 milyon liralık destek sağladı. Sağladığımız bu altyapı ve destek mekanizmalarıyla birlikte Avrupa'da ikinci, dünyada 6'ncı büyük üretici haline geldik.

"Sektörümüz tam 113 ülkeye 1,5 milyar doların üzerinde Türk seramiği ihraç ediyor"

Anadolu'da doğmuş, onlarca medeniyetin zenginleştirdiği Türk seramiğinin, bugün dünya pazarlarının aranan ürünü konumunda olduğunu kaydeden Kacır, şu ifadeleri kullandı:

Yaklaşık 2 milyar dolarlık cirosuyla sektörümüz tam 113 ülkeye 1,5 milyar doların üzerinde Türk seramiği ihraç ediyor. İnşallah bu sayılar daha da artacak, yeni yatırımlarla çok daha ileri seviyelere ulaşacağız. Türkiye'nin seramik sektöründe 1 numara hale gelmesi için canla başla hep birlikte çalışacağız. Tabii seramikte 1 numara olabilmek adına sektör temsilcileri başta olmak üzere hepimizin çaba göstermesi ve birlikte üzerinde durmamız gereken bazı hususlar var. Sürdürülebilirlik, yeşil dönüşüm ve katma değerli üretim bunların başında geliyor. Bildiğiniz üzere; sınırda karbon düzenlemesi 2026'da yürürlüğe giriyor. Sektörümüzün bu düzenleme karşısında rekabetçiliğini korumak için Bakanlık olarak tüm paydaşlarla iş birliğine hazırız.

"Sektör AR-GE ve katma değer odaklı"

Öte yandan sektörün AR-GE ve katma değer odaklı uygulamalarının geliştirilmesini ve artırılmasını odağımıza aldık. İleri Malzemeler Teknoloji Yol Haritası çalışmalarını başlattık. Son 20 yılda TÜBİTAK destek ve burs programları kapsamında seramik alanında toplam 365 proje ve 438 kişiye 479 milyon lira destek verdik.

“Teknoparklarda, seramik sektöründe 40 firmanın faaliyet gösteriyor”

Teknoparklarda, seramik sektöründe 40 firmanın faaliyet gösterdiğini bildiren Kacır, biri Çanakkale'de olmak üzere seramik sektörüne yönelik 17 AR-GE ve 4 tasarım merkezine destek sağladıklarını belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

Türkiye, küresel üretim üssü