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    Mehmet Muş: 2021 yılı büyümemizin yüzde 44,2’si net ihracat katkısıyla

    Ticaret Bakanı Mehmet Muş, 2021 büyüme rakamlarını değerlendirerek "Son 10 yılın en güçlü büyümesi" açıklamasını yaptı.
    • AA
    • 28.02.2022 - 11:55
    • Güncelleme : 28.02.2022 - 12:20
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    Mehmet Muş: 2021 yılı büyümemizin yüzde 44,2’si net ihracat katkısıyla

    Ticaret Bakanı Mehmet Muş, net mal ve hizmet ihracatının büyümeye katkısının 4,9 puan olduğurnu ve 2021 yılı büyümesinin yüzde 44,2’sinin net ihracat katkısıyla gerçekleştiğini bildirdi.

    "NET MAL VE HİZMET İHRACATININ BÜYÜMEYE KATKISI YÜZDE 4,9 PUAN"

    Bakan Muş, Twitter'de yayınladığı mesajda Türkiye ekonomisinin büyümesinin ihracattan güç aldığına vurgu yapan bir mesaj yayınlayarak "İhracatımız büyümenin itici gücü olmaya devam ediyor. Türkiye ekonomisi 2021’de yüzde 11 büyüyerek son 10 yılın en güçlü büyümesini gerçekleştirdi. Net mal ve hizmet ihracatının büyümeye katkısı 4,9 puan oldu. 2021 yılı büyümemizin yüzde 44,2’si net ihracat katkısıyla gerçekleşti." dedi.

    mesaj


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