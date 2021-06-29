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- Mehmet Muş, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut ile görüştü
Mehmet Muş, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut ile görüştü
Ticaret Bakanı Muş, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Nikolaus Meyer-Landrut ile bir araya geldi.
- AA
- 29.06.2021 - 16:52
- Güncelleme : 29.06.2021 - 17:10
Ticaret Bakanı Mehmet Muş ve Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Nikolaus Meyer-Landrut görüşmesinde, Türkiye ile AB arasındaki ekonomik ve ticari ilişkiler ele alındı.
GÖRÜŞMENİN HABERİNİ TWITTER HESABINDAN PAYLAŞTI
Muş, Twitter hesabından görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Nikolaus Meyer-Landrut ile Bakanlığımızda bir görüşme gerçekleştirdik. Türkiye ile AB arasındaki ekonomik ve ticari ilişkileri ele aldık."