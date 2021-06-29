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    Mehmet Muş, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut ile görüştü

    Ticaret Bakanı Muş, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Nikolaus Meyer-Landrut ile bir araya geldi.
    • AA
    • 29.06.2021 - 16:52
    • Güncelleme : 29.06.2021 - 17:10
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    Mehmet Muş, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut ile görüştü

    Ticaret Bakanı Mehmet Muş ve Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Nikolaus Meyer-Landrut görüşmesinde, Türkiye ile AB arasındaki ekonomik ve ticari ilişkiler ele alındı.

    GÖRÜŞMENİN HABERİNİ TWITTER HESABINDAN PAYLAŞTI

    Muş, Twitter hesabından görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

    "AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Nikolaus Meyer-Landrut ile Bakanlığımızda bir görüşme gerçekleştirdik. Türkiye ile AB arasındaki ekonomik ve ticari ilişkileri ele aldık."

    Mehmet Muş, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut ile görüştü #1

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