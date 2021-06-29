Mehmet Muş, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut ile görüştü

Ticaret Bakanı Muş, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Nikolaus Meyer-Landrut ile bir araya geldi.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş ve Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Nikolaus Meyer-Landrut görüşmesinde, Türkiye ile AB arasındaki ekonomik ve ticari ilişkiler ele alındı.

GÖRÜŞMENİN HABERİNİ TWITTER HESABINDAN PAYLAŞTI

Muş, Twitter hesabından görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Nikolaus Meyer-Landrut ile Bakanlığımızda bir görüşme gerçekleştirdik. Türkiye ile AB arasındaki ekonomik ve ticari ilişkileri ele aldık."