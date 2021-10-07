Mehmet Muş, araç satışlarıyla ilgili açıklama yaptı

Mehmet Muş, araç satışlarıyla ilgili açıklama yaptı

Ticaret Bakanı Muş, "Araç satışlarıyla ilgili ciddi iddialar var, inceleyeceğiz, hukuksuz bir durum varsa gerekirse mevzuatımızı da değiştiririz" açıklamasında bulundu.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, NTV canlı yayınında verdiği röportaj sırasında araç satışlarından, serbest piyasa ekonomisinin geçerli olmasına ve fiyatlara müdahale etmeye kadar birçok konuda açıklama yaptı.

Bakan Muş, gıda fiyatlarıyla ilgili de "Çalışmalarımız sürüyor." diyerek, araç satışlarıyla ilgili ciddi iddialar olduğunu ve inceleme yapılacağını aktardı.

"REKABET KURULU'NUN DENETİMLERİ VAR"

“Dünya olağanüstü bir dönemden geçiyor. Dünyada ciddi bir enflasyon oluşmuş durumda. Fiyatların dengelenmesi için mücadele etmek gerekiyor.” şeklinde konuşan Bakan Muş, konu ile ilgili olarak Rekabet Kurulu'nun çeşitli denetimleri olduğunu belirtti.

"SERBEST PİYASA EKONOMİSİ GEÇERLİ"

Mehmet Muş, konu ile ilgili konuşmasını şöyle sürdürdü: “Onların çalışmasını yürütüyoruz. Arz talep dengesinde izah edilemeyen artışlar mı bakıyoruz. Çalışmalarımız sürüyor. Birkaç koldan denetimlerimiz sürüyor. Serbest piyasa ekonomisi geçerli, fiyatlara müdahale etmeyiz. Dünya olağanüstü bir dönemden geçiyor. Dünyada ciddi bir enflasyon oluşmuş durumda. Fiyatların dengelenmesi için mücadele etmek gerekiyor.”

"GİRDİ MALİYETLERİ FİYATLARA YANSIYOR"

Mehmet Muş'un konu ile ilgili açıklamaları şöyle:

"Dünyada pandemiden sonra emtia fiyatları yükseldi. Vatandaşlardan şikayetler geliyor denetim yapıyoruz. Teftiş Kurulu bakıyor, denetimleri sürdürüyoruz. Elde ettiğimiz verileri kurul içinde değerlendiriyoruz. Girdi maliyetleri ister istemez fiyatlara yansıyor.

İHRACATTAKİ ARTIŞ BÜYÜMEYE ETKİLİ

İhracattaki büyük artışın büyümeye etkisi oluyor. Hizmet ihracatına odaklanacağız. Türkiye AB'ye ihracatta kaliteyi ve hızı yakaladı.

"İNCELİYORUZ, GEREKİRSE MEVZUATI DEĞİŞTİRİRİZ"

Araç satışlarıyla ilgili ciddi iddialar var, inceleyeceğiz, hukuksuz bir durum varsa gerekirse mevzuatımızı da değiştiririz.

"HİZMET İHRACATINI ÖN PLANA ÇIKARTACAĞIZ"

İhracatta artış söz konusu, iyi bir artış söz konusu. Büyümeye de etkisi oluyor. İhracat sabit sermaye artırımları, fabrika açılması ve istihdam demek. Bizim odaklanacağımız hizmet ihracatı, oyun yazılım ihracatı var. Bu alanlar Turizm yanında ihracat alanları. Hizmet ihracatı ürünlerimizi ön plana çıkaracağız.

HAL YASASI VE E-TİCARETE DÜZENLEME YOLDA

Bizim çalıştığımız Hal Yasası tartışma konusu. Biz çalışmalarımızı yapıp ihtiyaç ve taleplerimizi değişikliklerimizi ileteceğiz. E-ticarette de artış söz konusu. 2021'in ilk 6 ayında yüzde 17'ye çıktı. Gıdadan elektronik tekstile kadar, güncellenmesi gerektiği kanaatindeyiz. E-ticaret teknolojinin getirdiği bir şey. Ticaretin büyük bir kısmı belki buraya kayacak."