Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye'nin AB Daimi Temsilciliğinde basın toplantısında Türkiye'nin ekonomi politikasını ortaya koydu.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Brüksel’de Türkiye'nin AB Daimi Temsilciliğinde düzenlenen basın toplantısında, "Gümrük Birliği'nin güncellenmesinin ülke yararına olduğuna" vurgu yapan açıklamasında, Türkiye'nin bu konudaki ekonomik poltikası doğultusunda görüşlerini bildirdi.

"AB VE TÜRKİYE KÜRESEL SORUNLARDA İŞ BİRLİĞİ İÇİNDE"

Bakan Muş konuşmasına, yapılan görüşmeleri aktararak başladı. Küresel meselelerde AB ve Türkiye'nin iş birliği içinde çalışmasının ülke yararına olduğunu bildirdi.

Mehmet Muş, Brüksel'de basın toplantısı düzenledi VİDEO

"GÜMRÜK BİRLİĞİNİN GÜNCELLENMESİ ÖNEMLİ"

Gümrük Birliği'nin güncellenmesine de önemsendiğini dile getiren Bakan Muş, uluslararası ilişkilere bakış açısının da bu yönde olduğunun altını çizdi.

"AB İLE ORTAKLIK İLİŞKİSİNİ GELİŞTİRMEK İSTİYORUZ"

Bakan Muş, konuşmasında Türkiye'nin AB'yi önemsediğini, Türkiye ile Avrupa arasındaki iş birliğinin tüm taraflara önemli faydalar sağlayacağını aktararak, "AB ile ortaklık ilişkisini geliştimek istiyoruz." dedi.

Yeşil mutabakat, çelik ürünlerinin ithalatı ve karbon çalışmalarının başlıklar halinde gündeme geldiği toplantı, gazetetecilerin soru ve cevapları ile sona erdi.