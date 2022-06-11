Mehmet Muş, Cenevre'de 12. Bakanlar Konferansı'na katılacak

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, 12-15 Haziran'da Cenevre'de gerçekleştirilecek Dünya Ticaret Örgütü 12'nci Bakanlar Konferansı'na katılıyor.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un 12-15 Haziran'da İsviçre'nin Cenevre şehrinde gerçekleştirilecek Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) 12'nci Bakanlar Konferansı'na katılım sağlayarak mevkidaşlarıyla görüşeceği bildirildi.

Bakan Muş'un Konferans gündemi yoğun

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Muş, konferansta, heyet başkanlarının konuşmalarını gerçekleştirecekleri "Çok Taraflı Ticaret Sisteminin Karşılaştığı Zorluklar Oturumu"nun yanı sıra tarım konusunda benzer müzakere pozisyonlarına sahip ülkelerden oluşan, Türkiye'nin de üyesi olduğu "G-33 Grubu'nun Bakanlar Toplantısı"na iştirak edecek.

Mevkidaşları ile görüşecek

Bakan Muş, bu konferans kapsamında farklı ülkelerden mevkidaşları ile ikili görüşmeler gerçekleştirecek.





Tarım ve gıda krizi görüşülecek konular arasında yer alıyor

AA'nın haberine göre toplantı, DTÖ üyesi ülkelerin bakanları tarafından örgütün koronavirüs salgını ve etkileriyle mücadeledeki rolü, tarım, gıda krizi, balıkçılık sübvansiyonları ile örgütün reformu konuları ele alınacak.