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    Mehmet Muş: E-ihracatın 2030'da yüzde 10’luk paya erişmesini hedefliyoruz

    Ticaret Bakanı Mehmet Muş, katıldığı toplantıda e-ticaret hedeflerini aktardı.
    • 11.08.2022 - 13:33
    • Güncelleme : 11.08.2022 - 13:35
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    Mehmet Muş: E-ihracatın 2030'da yüzde 10’luk paya erişmesini hedefliyoruz

    Ticaret Bakanı Mehmet Muş, 13. Büyükelçiler Konferansı'nda "İş Dünyasıyla Öğle Yemeği" programında büyükelçilere hitaben bir konuşma yaptı.

    "E-ticaretin 2025 yılında genel ihracat içindeki payı en az yüzde 3-5 olacak"

    Bakan Muş, burada yaptığı konuşmada, "2021 yılında genel ihracatımızdan yüzde 1,3 pay almış olan e-ihracatın, yeni destek mekanizmaları ve eylem planları ile 2025 yılı itibarıyla genel ihracat içindeki payının en az yüzde 3-5 aralığına ulaşmasını, 2030 yılına gelindiğinde ise yüzde 10’luk paya erişmesini hedefliyoruz." dedi.

    AYRINTILAR GELİYOR


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