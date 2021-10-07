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    Mehmet Muş: Fahiş fiyatlara asla müsamaha göstermeyeceğiz

    Ticaret Bakanı Muş, "Haksız fiyat artışlarına karşı denetimlerimiz hız kesmeden sürüyor. Fahiş fiyatlara asla ve asla müsamaha göstermeyeceğiz" açıklamasında bulundu.
    • AA
    • 07.10.2021 - 13:51
    • Güncelleme : 07.10.2021 - 13:58
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    Mehmet Muş: Fahiş fiyatlara asla müsamaha göstermeyeceğiz

    Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Twitter hesabından haksız fiyat artışları nedeniyle yürütülen denetimlere ilişkin paylaşım yaparak kamuoyuna duyuru gerçekleştirdi.

    Muş, paylaşımında, "Kamuoyuna bir kez daha duyurmuş olalım. Arz talep dengesiyle uyuşmayan haksız fiyat artışlarına karşı denetimlerimiz hız kesmeden sürüyor. Müfettişlerimiz ve denetim elemanlarımız sahada gereken incelemeleri yapıyor. Fahiş fiyatlara asla ve asla müsamaha göstermeyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

    Mehmet Muş: Fahiş fiyatlara asla müsamaha göstermeyeceğiz #1

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