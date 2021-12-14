Ticaret Bakanı Muş, Bakü'de, Gürcistan ve Azerbaycan ile ticari ilişkilerimizi üst seviyeye çıkarma konusunda kararlılık mesajı verdi.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Bakü'de Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan 6'ncı İş Forumuna katılarak mevkidaşlarıyla görüştü. Muş, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası ile Azerbaycan 4. Sanayi Devrimi Analiz ve Koordinasyon Merkezi Arasında Mutabakat Zaptı İmzalanması Töreni'ne katılarak, basın açıklaması yaptı.

Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan'ın, Güney Kafkasya'daki jeostratejik konumlarıyla dünya enerji ve lojistik yollarının merkezinde yer aldığına işaret eden Muş, bu 3 ülkenin sahip olduğu potansiyelin en iyi şekilde kullanılması ve iş birliğinin artırılması gerektiğini söyledi.

"TİCARİ İLİŞKİLERİ OLABİLECEK EN ÜST SEVİYEYE ÇIKARMA KONUSUNDA HER TÜRLÜ ADIMI ATMAYA KARARLIYIZ"

Muş, ticaretin önündeki engellerin kaldırılarak ekonomilerin daha da güçlendirilmesi gerektiğini dile getirerek, "Bu doğrultuda Türkiye olarak Gürcistan ve Azerbaycan ile ekonomik ve ticari ilişkilerimizi olabilecek en üst seviyeye çıkarma konusunda gerekli olan her türlü adımı atmaya kararlı ve istekli olduğumuzu bir kez daha vurgulamak istiyorum. Türkiye olarak gerek Azerbaycan'ın gerekse Gürcistan'ın en önemli ticaret ortaklarının başında geliyor olmaktan büyük gurur duyuyoruz." diye konuştu.

Mehmet Muş: Gürcistan ve Azerbaycan ile ticari ilişkilerimizi üst seviyeye çıkaracağız VİDEO

AZERBAYCAN İLE TİCARET HACMİ 4.5 MİLYAR DOLAR

Azerbaycan ile ticaret hacminin, bu yılın ocak-kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 6,5 artışla 4,5 milyar dolar olarak gerçekleştiğini belirten Muş, mart ayında yürürlüğe giren ve ikili ticarete katkı sağlayacak tercihli ticaret anlaşmasının kapsamının genişletilmesi amacıyla çalışmaların yoğun şekilde devam ettiğini dile getirdi. Muş, bu anlaşmanın kapsamının genişletilmesiyle ticarete konu ürünlerin sayısının artacağını ve bu durumun ticaret rakamlarına da olumlu yansıyacağını söyledi.

"ENERJİ ALANINDAKİ İŞ BİRLİĞİ, EKONOMİK OLARAK ÜLKELERİ BİRBİRLERİNE BAĞLAMAKTADIR"

Muş, aynı dönemler itibarıyla Türkiye ile Gürcistan arasındaki ticaret hacminin de yüzde 20 artarak 1,9 milyar dolara çıktığını belirterek, "Türkiye, 2007'den bu yana Gürcistan'ın en önemli ticaret ortağı konumuna gelmiş, Gürcistan ithalatında sahip olduğu birinci sıradaki yerini korumuştur. Yine ticari ilişkilerimizi çok daha iyi seviyelere taşıyacak olan Türkiye-Gürcistan Serbest Ticaret Anlaşması'nın da revize edilmesine ilişkin çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

GÜRCİSTAN'DAKİ TÜRK YATIRIMLARI 1.2 MİLYAR OLDU

Yatırımların da hem istihdam hem de refah artışı sağlaması boyutuyla ikili ticari ve ekonomik ilişkilere önemli katkı sağladığına dikkati çeken Muş, şöyle devam etti:

"Gürcistan'daki Türk yatırımları, üçüncü ülkeler üzerindekilerle birlikte günümüzde 1,2 milyar dolara ulaşmıştır. Türkiye'nin Azerbaycan'daki doğrudan yatırımları, üçüncü ülkeler üzerinden yapılan yatırımlarla birlikte 12 milyar dolara ulaşmış olup, Azerbaycan'ın ise Türkiye'de 19,5 milyar dolar değerinde yatırımı bulunmaktadır. Hem Gürcü hem de Azerbaycanlı yatırımcılara, ülkemize getirecekleri yatırımlarda her türlü desteği ve kolaylığı sağlamaya hazır olduğumuzu buradan bir kez daha ifade etmek isterim.

Her iki ülke de firmalarımızın yurt dışında önemli sayıda proje üstlendiği ülkeler arasında yer almaktadır. Türk müteahhitlik firmaları, bugüne kadar Azerbaycan'da 15,4 milyar dolar değerinde 455 projeyi, Gürcistan'da ise 5,2 milyar dolarlık 275 projeyi başarıyla tamamlamıştır. Müteahhitlerimiz, Azerbaycan ve Gürcistan başta olmak üzere dost ülkelerin altyapı ve üstyapısının geliştirilmesine katkı vermeyi sürdürecektir."





"ORTAK BİR LOJİSTİK ALTYAPI TESİS ETMEK İSTİYORUZ"

Bölgenin öneminin, doğu-batı ekseninde ulaştırma güzergahları ile daha da arttığını belirten Muş, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda Bakü-Tiflis-Kars (BTK) Demir Yolu Projesi büyük önem taşıyor. Nihai amacımız, nakliyelerin kotalarla sınırlandırılmadığı, malların serbestçe taşındığı, maliyetlerin makul seviyelere indirildiği, gümrük işlemlerinin basitleştirildiği ve hızlandırıldığı, malların dolaşımının önündeki engellerin kaldırıldığı ortak bir lojistik altyapı tesis etmektir. Geldiğimiz noktada, mevcut kazanımlarla sınırlı kalmayarak Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolu Hattı ile sağlanan olanakları hep beraber geliştirebileceğimiz kanaatindeyim. Bu anlamda, kapasite artırımı ve hızlı taşıma için bu hat üzerinde yapılması gereken teknik çalışmaları bir an önce tamamlamayı arzuluyoruz."

"FORUM, TİCARİ VE EKONOMİK İŞ BİRLİĞİ ZEMİNİNİN ÖNEMLİ BİR PARÇASI"

Muş, Güney Kafkasya'da Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye arasında giderek derinleşen üçlü iş birliği ve oluşturulan mekanizmaların, ekonomiden güvenliğe çok çeşitli alanlarda 3 ülkenin ortak çıkar ve beklentilerine hizmet ettiğini vurgulayarak, "Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan İş Forumu da ticari ve ekonomik iş birliği zemininin önemli bir parçasıdır. İş insanlarımıza bu manada müteşekkiriz, ilişkilerimiz onların sayesinde daha da güçlenmektedir." dedi.

"HER İKİ ÜLKE DE DÜNYADA ÜSTLENDİĞİMİZ PROJE SAYISI BAKIMINDAN İLK 10'DA YER ALMAKTA"

Bakan Muş, "Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan 6'ncı İş Forumu"nun ardından Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov ve Gürcistan Ekonomik ve Sürdürebilir Kalkınma Bakanı Natia Turnava ile ortak basın toplantısı düzenledi. Türkiye'nin, 2020 yılında Azerbaycan'ın hem ihracatında hem de ithalatında ikinci sırada yer aldığına dikkati çeken Muş, şöyle konuştu:

"Gürcistan'ın ise ithalatında Türkiye, 2007 yılından bu yana birinci sırada yer alarak, en önemli ticaret ortağı konumuna gelmiştir. Gürcistan'ın 2020 yılı ihracatında ise ülkemiz 4. konumundadır. Ayrıca, bu yılın ocak-kasım döneminde Azerbaycan ile ticaret hacmimiz geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 6,5 artmış, Gürcistan ile ticaret hacmimiz ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artış sergilemiştir. Bu rakamlara göre yılı tamamlamadan, her iki ülkeyle de 2020 yılındaki toplam ticaret hacmimizi aşacağımız kesinleşmiştir."

Bakan Muş, ikili ilişkilerde yatırımların önemine değinerek, "İş insanlarımız, her iki dost ülkeyi de kendi evleri gibi görüp buraya yatırım yapma konusunda oldukça hevesliler. Müteahhitlik alanındaki ilişkilerimiz de önemli düzeye ulaşmıştır. Her iki ülke de dünyada üstlendiğimiz proje sayısı bakımından ilk 10'da yer almaktadır." dedi.