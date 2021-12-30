Mehmet Muş: Hizmetler sektörü Türkiye ekonomisinin göz bebeği

Ticaret Bakanı Muş, hizmetler sektörü, net döviz girdisi ve istihdam sağlaması açısından "Türkiye ekonomisinin tam anlamıyla göz bebeği sektörü durumunda" ifadesini kullandı.

Hizmet İhracatçıları Birliği'nden (HİB) yapılan açıklamaya göre, birlik, sektörün 2020 yılı ihracat şampiyonlarını açıkladı.

İHRACATTA HER GEÇEN GÜN REKOR TAZELEME BAŞARISI

Açıklamada, konuya ilişkin düzenlenen törene gönderdiği yazılı mesaja yer verilen Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ihracatta her geçen gün rekor tazeleme başarısı gösterdiklerini bildirdi.

"TÜRKİYE EKONOMİSİNİN TAM ANLAMIYLA GÖZ BEBEĞİ SEKTÖRÜ DURUMUNDA"

Hizmet ihracatının ülke ekonomisine sağladığı katkılardan bahseden Muş, "Hizmetler sektörü, net döviz girdisi sağlaması ve istihdam deposu olması özelliklerinin yanında, yarattığı çarpan etkisiyle mal ihracatına da pozitif katkı yapmasıyla Türkiye ekonomisinin tam anlamıyla göz bebeği sektörü durumunda." değerlendirmesinde bulundu.

"HİZMET SEKTÖRÜNÜN ALT SEKTÖRÜ YATIRIMLARI İHRACAT HEDEFLERİ İÇİN YETERLİ"

Muş, turizmden lojistiğe, sağlıktan dizi-filme, eğitimden yazılıma hemen hemen tüm alt sektörlerdeki mevcut yatırımların, hedeflenen ihracat rakamlarına ulaşılması için yeterli olduğunu kaydederek şu ifadeleri kullandı:

"Geriye hizmetler sektörünü iyi analiz etmek ve gereken adımları hızla uygulamaya almak kalıyor. Biz de bu adımların hızlıca atılması için gerek Hizmet İhracatçıları Birliği’nin ve Birlik Genel Sekreterliği'nin kurulması gerekse Ticaret Bakanlığımız bünyesinde Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğü’nün kurulması için gerekenleri yaptık. Ümit ediyorum ki koronavirüsün en çok etkilediği sektörlerden olan hizmetler sektörümüz hızla toparlanmasını sürdürecek ve rekorlar kırdığı 2019'daki rakamların çok daha ötesine geçecek."





"GELİŞMİŞ EKONOMİLERİNİN ÖNCÜ SEKTÖRÜ HİZMET SEKTÖRÜDÜR"

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle ise halihazırda gelişmiş ekonomilerinin öncü sektörünün hizmetler sektörü olduğunu bildirdi.

Gülle, "Bugün gelinen noktada hizmet sektörü birçok ülke ekonomisinin en hızlı büyüyen sektörü olmuş ve bu ülkelerde GSYH'nin yüzde 50'sinden fazla pay alır hale gelmiştir. Nitekim hizmet sektörü ülkemizde de milli gelirin 3'te ikisini oluşturmaktadır." bilgisini verdi.