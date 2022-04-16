Mehmet Muş: İhracatın artmasıyla tır trafiği de yaşanıyor

Bakan Mehmet Muş, Sarp Sınır Kapısı'nda planlananın çok üzerinde yaşanan tır trafiği ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Artvin'de Sarp Sınır Kapısı'nı ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.

Sarp Sınır Kapısı'nın yoğun kapılardan biri olduğunu söyleyen Bakan Mehmet Muş, son zamanalrdaki yoğunluğu değerlendirdi.

Bakan Muş, baharın gelmesiyle birlikte hem yolcu trafiği hem de sivil araçların ve yayaların geçişinde ciddi bir yoğunluk olduğunu belirtti.

"İhracat artışıyla tır yoğunluğu da oluştu"

İhracatın artmasıyla beraber tır trafiğinde de bir yoğunluk söz konusu olduğunu açıklayan Bakan Muş, "Dolayısıyla bu artan trafiğin en optimum seviyede yönetilmesi için Gümrük İdaresi çeşitli tedbirler alıyor." dedi.

Bakan Muş: Tır trafiğinde bir yoğunluk söz konusu

"Optimum seviyede yönetilmesi için çaba sarf ediliyor"

AA'nın haberine göre Muş, bazı önlemlerin yapılan değerlendirme toplantısında da gündeme geldiğini belirterek sözlerini şöyle sonlandırdı:

"Onlarla ilgili bazı adımlar atacağız. Hem sürecin hızlandırılması hem de yaşanan yoğunluğun içeriye doğru alınıp gerekli işlemlerin orada yapılması noktasında bazı düşüncelerimiz söz konusu. Ona göre çalışmalarımızı yapıp, nihai kararımızı vermiş olacağız. Planlananın çok üzerinde bir tır trafiği ve yolcu trafiği olduğundan dolayı kapıda bir yoğunluk yaşanabiliyor. Optimum seviyede yönetilmesi için büyük bir çaba içinde arkadaşlar."