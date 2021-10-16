Mehmet Muş: İhracattaki başarı sürecek, Türkiye büyüyecek

1990 yılında 1 ayda yapılan 1,5 milyar dolarlık ihracat rakamına Türkiye 1 günde ulaşmayı başardı.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı.

Twitter üzerinden açıklama yapan Muş, dün 1,5 milyon dolar ihracat yapıldığını belirtti.

"Daha çok çalışacağız" diyen Muş, "Türkiye büyüyecek" mesajı vermeyi ise ihmal etmedi.

"İHRACATTAKİ BAŞARI SÜRECEK"

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye, 1974'te bir yılda 1,5 milyar dolar ihracat yapıyordu. 1990’da bir ayda 1,5 milyar dolar ihracat yapıyordu.

Dün bir günde 1,5 milyar dolar ihracat yaptık. Daha çok çalışacağız. Daha çok üreteceğiz. Daha güçleneceğiz. İhracattaki başarı sürecek, Türkiye büyüyecek." dedi.



