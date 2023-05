Mehmet Muş: Karadeniz gazının üretim aşamasına geçildi

İHA

14 Mayıs seçimlerine yaklaşılırken, çalışmalar bir kez daha hızlandırıldı.

Bu süreçte büyük bir mücadele vererek çalışmalarını sürdüren isimlerden biri de Ticaret Bakanı Mehmet Muş..

Samsun 1.sıra milletvekili adayı olan Muş, Samsun'u karış karış geziyor.

Samsun Servis Aracı İşletmeleri Esnaf Odası'na gerçekleştirdiği ziyarette şoförler ile biraya gelen Ticaret Bakanı Mehmet Muş açıklamalarda bulundu.

Şoförlerin taleplerini dinlediklerini ve sorunlarının çözümleri ile ilgili elinde geleni yapacağı söyleyen Bakan Muş, şu ifadeleri kullandı:

Dünyada çözülemeyecek sorun yoktur. Her sorunun bir çözümü vardır. Sizin beklediğiniz, gündeme getirdiğiniz mutlaka araya girerek ilgili taraflarla bir nihayete erdirilmesi gereken konularınız var. Onlarla alakalı biz elimizden geleni yapacağız. Bu hatlarla alakalı araçların kullanımı ile alakalı sorunlarınız vardı tabi onun hemen yönetmeliğini değiştirdik. 2025’e kadar bir sorun çıkmayacak. Tabii sizde kalıcı olarak bir beklenti var.



Onu tabii meclis ayağında çözmememiz gerekebilir. Sizin talep ettiğiniz, bir çözüme ulaşamadığınız birkaç konunuz var. Bunu tarafları aynı masanın etrafına oturtmakla mümkündür. Sizler toplumun hücre dediğimiz yerlerindesiniz. En kılcal kısımlarında bulunuyorsunuz. Toplumun her gündeminden haberiniz var. 2 hafta sonra sandık başına gideceğiz. Esnaf her zaman bize güçlü bir destek verdi. Ben Samsun’da da sizlerde bu güçlü desteği cumhurbaşkanımıza ve mecliste istiyorum.