Mehmet Muş: Ocak-ekim döneminde ihracat yüzde 15,4 arttı

Ticaret Bakanı Muş, TBMM Planı ve Bütçe Komisyonu'nda Bakanlığının bütçesini sunarken, ocak-ekim döneminde ihracatın yüzde 15,4 artığını duyurdu.

Bütçe maratonu devam ederken Ticaret Bakanı Mehmet Muş, 2023 yılına ilişkin Bakanlığın bütçe teklifi konuşmasını yaptı.

Bakan Muş, ihracat rakamları hakkında bilgi verdi ve "İhracatımız 2022 Ocak-Ekim döneminde geçtiğimiz yıla göre yüzde 15,4 oranında artarak 209,5 dolar oldu." dedi.

"Tüketicilerimizi korumak için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz"

Bakan Muş, "Ticaret Bakanlığı olarak gümrüklerimizin etkinliğini artırmak ve ihracatımızı sürdürülebilir kılmak, iç ticaretimizi daha hızlı ve güvenilir hale getirmek, esnaf ve KOBİ’lerimizin yanında olurken tüketicilerimizi korumak için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz." şeklinde konuştu.

"Türk malları dünyanın dört bir yanına ihraç edildi"

Bakan Muş'un sunumunda öne çıkanlar :

"Küresel ölçekteki olumsuz gelişmelere rağmen Türkiye ekonomisi üretmeye, istihdam sağlamaya ve Türk mallarını dünyanın dört bir yanına ihraç etmeye devam etmiştir.

Nitekim, ekonomimiz 2021 yılında yüzde 11,4 oranında büyüyerek son 50 yılın en yüksek performansını göstermiştir. Bu büyümeye mal ve hizmet ihracatının katkısı 5,3 puan gibi yüksek bir seviyede gerçekleşmiştir.

2021 yılında olduğu gibi, 2022 yılının ilk yarısında da ekonomimiz yüzde 7,5 oranında büyümeyle güçlü performansını sürdürürken, büyümenin yaklaşık yarısı mal ve hizmet ihracatından kaynaklanmış ve ihracat büyümenin itici gücü olmaya devam etmiştir.

3 milyon 400 binin üzerinde ilave istihdam

Türkiye ekonomisi, pandemi öncesi döneme göre 3 milyon 400 binin üzerinde ilave istihdam yaratmıştır.

2022 yılı Ocak ayına kıyasla dahi bakıldığında sağlanan ilave istihdam 1 milyon 100 bin kişinin üzerindedir.

Pandeminin etkisiyle yüzde 61,6 düzeyine kadar gerileyen imalat sanayii kapasite kullanım oranı, ihracat artışından aldığı önemli destekle pandemi öncesi düzeyini de aşarak ekim ayı itibarıyla yüzde 76,9 seviyesinde gerçekleşmiştir.

Tüm bu gelişmeler üretim kapasitesini ihracat ile destekleyen Türkiye hedefine ulaşma noktasında ne kadar doğru adımlar attığımızın en önemli göstergelerindendir."