Mehmet Muş: OVP döneminde Uzak Ülkeler Stratejisi'yle ihracatımızın menzilini artıracağız

Ticaret Bakanı Muş, Twitter hesabından, 2022-2024 dönemini kapsayan OVP'ye ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, uygulanacak stratejilerle ihracata sağlanacak katkıyı aktardı.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Twitter hesabından, 2022-2024 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program'a (OVP) ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İHRACAT HEDEFİ YENİDEN BELİRLENDİ

OVP'nin Resmi Gazete'de yayınlandığını anımsatan Bakan Muş, programla ilgili olarak "OVP kapsamında ihracatımızı 2021 yılında yüzde 24,4 artışla 211 milyar dolara, 2022 yılında ise yüzde 9,4 artışla 230,9 milyar dolara yükseltmeyi hedefliyoruz. Özellikle hizmet ihracatında atacağımız adımlarla cari açığın azalmasına önemli katkı sağlayacağız. OVP döneminde Uzak Ülkeler Stratejisi'yle ihracatımızın menzilini artıracağız.

PAZARLAR VE YENİ KANALLARA ERİŞİM HIZLANACAK

Yurt dışı lojistik merkezler ile potansiyel pazarlara ve dağıtım kanallarına erişimi hızlandıracağız. İhracat desteklerini artıracağız. Eximbank imkanlarını geliştireceğiz." açıklamasını yaptı.