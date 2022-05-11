Bosna Hersek'te bu yıl 11'incisi düzenlenen "Saraybosna İş Forumu (SBF)" başkent Saraybosna'da başladı. Forum iki gün sürecek ve yarın sona erecek.

Bosna Hersek'te bu yıl 11'incisi düzenlenen "Saraybosna İş Forumu (SBF)"na, 33 farklı ülkeden yetkililer katılırken türkiye adına da Ticaret Bakanı Mehmet Muş yer aldı.

Bakan Muş, burada bir konuşma gerçekleştirerek "Bu bölgenin bir parçası olarak ortak bir tarihe, kültüre ve ortak bir geleceğe bağlı olduğumuzu çok iyi biliyoruz." dedi.

"Türkiye SBF'yi destekliyor"

Muş, yaptığı konuşmada, SBF’nin artık önemli bir etkinlik haline geldiğine dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Balkan ülkelerinin sürdürülebilir kalkınması için temel oluşturan, yatırımların artırılmasını amaçlayan ve Türkiye’nin başından beri desteklediği SBF’nin önemli bir iş etkinliğine dönüştüğünü görmek bizim için önemli. Bosna Hersek başta olmak üzere tüm Balkan ülkeleri, Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yakınlığı ve işçi maliyetlerinin düşük olmasından ötürü yakın gelecekte, Türkiye ve diğer ülkelerin şirketlerin konumlandırılacağı ve bu ürünlerin üretiminin yapılacağı bölgeler arasında ön sıralarda olacaktır."





"Türkiye, bir dizi ülkeyle serbest ticaret anlaşmaları imzaladı"

Muş, Türkiye'nin uluslararası iş birliğinde, uluslararası organizasyonların önemine inandığını söyleyerek, Türkiye’nin kısa süre önce 5 Güneydoğu Avrupa ülkesi de dahil olmak üzere bir dizi ülkeyle serbest ticaret anlaşmaları imzaladığını anımsattı.

Mehmet Muş, Saraybosna İş Forumu'na katıldı VİDEO



"Türkiye Bosna Hersek’i, Dünya Ticaret Örgütü üyeleri arasında görmek istiyor"

Türkiye’nin Bosna Hersek’i, Dünya Ticaret Örgütü üyeleri arasında görmek istediğini vurgulayan Muş, “Saraybosna İş Forumu, Güneydoğu Avrupa'nın potansiyelini keşfetmek için yeni fikirlerin ve eylemlerin yeşermesi için eşsiz bir zemin sağlamakta. Bu bölgenin bir parçası olarak ortak bir tarihe, kültüre ve ortak bir geleceğe bağlı olduğumuzu çok iyi biliyoruz.” diye konuştu.

Foruma 2 yıl ara verilmişti

Saraybosna'daki parlamento binasında düzenlenen forumun açılışında konuşan Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Hırvat Üyesi Zeljko Komsic, koronavirüs nedeni ile 2 yıl aradan sonra yapılan SBF'nin yatırımcıları ortak bir güç etrafında toplayacağını söyledi.

Bosna Hersek'in AB adaylığı konuşuldu

Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor da Batı Balkanlar'daki ekonomik kalkınmanın siyasi istikrara bağlı olduğuna işaret ederek "Avrupa Birliği'nin (AB) Batı Balkanlar'ı kapsayacak genişlemesi jeopolitik önceliktir. Bosna Hersek de bu anlamda bir an önce gereken şartları yerine getirip aday statüsünü almalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Saraybosna Kantonu Ekonomi Bakanı Adnan Delic, Saraybosna'nın en güvenli yatırım kentlerinden biri olmasını hedeflediklerini söyledi.

Yarın sona eriyor

AA'nın haberine göre, yarın sonra erecek SBF'de, "yabancı şirketlere ait ürünlerin Güneydoğu Avrupa’da üretimi" konusu ele alınırken forumda Bosna Hersek başta olmak üzere Hırvatistan, Sırbistan, Kuzey Makedonya, Karadağ ve Arnavutluk'tan 300'e yakın projenin tanıtımı yapılacak.

Ayrıca Muş’un, gün içerisinde Bosna Hersek Dış Ticaret ve Ekonomi İlişkiler Bakanı Stasa Kosarac, Bosna Hersek Federasyonu Başbakanı Fadil Novalic ve Bosna Bank International (BBI) yöneticileri ile görüşeceği kaydedildi.