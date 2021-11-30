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- Mehmet Muş: Türkiye ihracatla büyümeye devam ediyor
Mehmet Muş: Türkiye ihracatla büyümeye devam ediyor
Ticaret Bakanı Muş, Türkiye ekonomisinin 3'üncü çeyrekte elde ettiği yüzde 7,4'lük büyümeye ilişkin bir mesaj yayınlayarak, ihracatı büyümenin itici gücü olarak tanımladı.
- AA
- 30.11.2021 - 12:41
- Güncelleme : 30.11.2021 - 13:21
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'nın (GSYH) 2021 yılının üçüncü çeyreğinde yüzde 7,4 arttığını bildirdi.
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Twitter hesabından, TÜİK tarafından açıklanan bu yılın 3'üncü çeyrek büyüme rakamlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.
“BÜYÜMEMİZİN YÜZDE 92'Sİ İHRACAT KATKISIYLA GERÇEKLEŞTİ”
Türkiye'nin ihracatla büyümeye devam ettiğini vurgulayan Muş, "Ekonomimiz 3. çeyrekte yüzde 7,4 büyüdü. Net ihracatın büyümeye katkısı 6,8 puan oldu. Büyümemizin yüzde 92'si ihracat katkısıyla gerçekleşti. İhracat, büyümemizin itici gücü olmaya devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.