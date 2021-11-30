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Mehmet Muş: Türkiye ihracatla büyümeye devam ediyor

Mehmet Muş: Türkiye ihracatla büyümeye devam ediyor

Ticaret Bakanı Muş, Türkiye ekonomisinin 3'üncü çeyrekte elde ettiği yüzde 7,4'lük büyümeye ilişkin bir mesaj yayınlayarak, ihracatı büyümenin itici gücü olarak tanımladı.