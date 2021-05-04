Mehmet Muş'tan Aydın'daki esnafın destek olarak 4,63 lira aldığı iddiasına yalanlama

Ticaret Bakanı Muş, "Aydın'daki esnafın ciro kaybı desteği olarak sadece 4,63 lira aldığı" iddiasının yalan olduğunu ve esnafın 3 bin 4,63 lira aldığını bildirdi.

Koronavirüs salgınından olumsuz etkilenen esnafa verilen destekler kapsamında olan "ciro kaybı desteği"nden sadece 4,63 lira aldığı şeklindeki iddiaların haberlere yansıdığı Aydın'daki esnafın, hak ettiği rakam olan 3 bin 4,63 lirayı aldığı bilgisi, Ticaret Bakanı Mehmet Muş tarafından paylaşıldı.

Kamuoyunda gündem olan olayla ilgili olarak Bakan Muş'tan "Aydın'daki esnafın ciro kaybı desteği olarak sadece 4,63 lira aldığı iddiasına" yalanlama geldi.

"HABERLER GERÇEĞİ YANSITMIYOR"

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, bazı haberlerde Aydın'ın Kuşadası ilçesinde restoran işleten bir esnafa, devletin "ciro kaybı desteği" olarak sadece "4 lira 63 kuruş" verdiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

TWITTER HESABINDAN DUYURDU

Bakan Muş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Aydın-Kuşadası'ndaki bir esnafa ciro kaybı desteği olarak sadece 4,63 lira verildiği iddialarına yanıt verdi.

“SÖZ KONUSU ŞAHIS 3 BİN 4,63 LİRA ALMIŞTIR"

Bir bilgi yanlışlığı olduğunu belirten Muş, gelir kaybı desteğinden hak edilen tutarın ciro kaybı desteği ödemelerinden mahsup edildiğini hatırlattı. Muş, "Söz konusu şahsın hak ettiği toplam tutar 3 bin 4,63 lira olup, kişiye gelir kaybı desteği olarak 3000 lira ödenmiştir. Yani kişi '3000+4,63' lira almıştır." ifadelerini kullandı.

“BU MANŞET GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR”

Açıklamalarına ve iddiayı yalanlamalarına karşın bu olayın manşet yapılmasına da tepki gösteren Muş, "3000+4,63 lira destek almış esnafı, sadece '4,63 lira' destek almış gibi yazmışlar. Kamuoyunu bir kez daha bilgilendirmiş olalım. Bu manşet gerçeği yansıtmamaktadır." değerlendirmesinde bulundu.