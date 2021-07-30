Mehmet Muş’tan Rusya ile 'daha dengeli ve çeşitli ticaret' vurgusu

Ticaret Bakanı Muş, iş formuna katılım için bulunduğu Rusya'da Türkiye-Rusya ticari ilişkilerinin geliştirilmesine değindi.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından Rusya’nın başkenti Moskova’da organize edilen Türkiye-Rusya İş Forumu’nda konuştu.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye ve Rusya’nın Avrasya coğrafyasındaki en etkin bölgesel aktörler olduklarını belirterek, “Yeni iş birliği alanlarını belirlememizle birlikte, bu ticareti dengeli ve daha çeşitli hale getirmemiz önem arz etmektedir.” dedi.

Küresel ekonominin koronavirüs salgını nedeniyle 2020’de üretim kaybına uğradığını anlatan Muş, “Üretim kanadındaki gelişmelere paralel olarak dünya ticaret hacminde de kayda değer bir daralma yaşandı. Öte yandan, Türkiye ekonomisi pandemi dönemindeki durgunluk ve belirsizliğe rağmen 2020 yılında yüzde 1,8 oranında büyümeyi başarmıştır. Ayrıca Türkiye ekonomisi 2021 yılının birinci çeyreğinde yüzde 7’lik bir büyüme kaydederek potansiyelini bir kez daha göstermiştir.” diye konuştu.

GEÇEN YIL İKİLİ TİCARET YÜZDE 17 AZALDI

2020 yılında Rusya ile ikili ticaretin koronavirüs salgını etkisiyle bir önceki seneye göre yüzde 17 azaldığını belirten Muş, “2020 yılında Rusya'ya ihracatımız 4 milyar 400 milyon dolar, ithalatımız ise 17 milyar 800 milyon dolar olarak gerçekleşti. Öte yandan, 2021 yılının ilk yarısında ticaret hacmimiz hızlı bir toparlanma kaydetmiştir. Bu dönemde ihracatımız bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 35, ithalatımız ise Rusya’dan yüzde 44 artmıştır. İlk 6 aydaki rakamlar, bu yıl sonunda 30 milyar doları aşan bir ticaret hacmine ulaşacağımızı bizlere gösteriyor.” dedi.

"EKONOMİK İLİŞKİLERİN BİR DİĞER ÖNEMLİ BOYUTUNU YATIRIMLAR OLUŞTURMAKTA"

Bakan Muş, Türkiye’nin Rusya’ya yönelik ihracatının artması gerektiğini vurgulayarak, “Ülkelerimiz arasındaki yakın ilişkiler, Türk ve Rus ekonomilerinin yüksek potansiyelleri dikkate alındığında, Rusya’ya ihracatımız olması gerekenin çok altındadır. Ticaretimiz maalesef hem dengeli ilerlemiyor hem maalesef belirli ürünlerde sınırlı kalıyor. Cumhurbaşkanlarımızın, iki devlet başkanımızın belirlediği 100 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmamız, yeni iş birliği alanlarını belirlememizle birlikte, bu ticareti dengeli ve daha çeşitli hale getirmemiz önem arz etmektedir.” değerlendirmesinde bulundu.

"KARŞILIKLI YATIRIM 20 MİLYAR DOLARI AŞTI"

Muş, Türkiye ile Rusya arasındaki ekonomik ilişkilerin bir diğer önemli boyutunu yatırımların oluşturduğunu belirterek, "Bugün ülkelerimiz arasındaki karşılıklı yatırım tutarı 20 milyar dolara ulaşmıştır. Bu yatırımların en önemlileri arasında yer alan Akkuyu Nükleer Güç Santrali, iki ülke arasındaki iş birliğinin boyutunu yansıtması açısından önemli örneklerden bir tanesidir. Bu güçlü iş birliğinin, madencilik, enerji verimliliği, petrokimya sanayi, ilaç ve nükleer tıpla birleştirilmesinin mümkün olduğuna inanıyoruz.” dedi