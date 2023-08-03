Mehmet Şimşek: 2024 yılı ortasından itibaren yıllık enflasyon düşmeye başlayacak Temmuz ayı enflasyonunu değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Para politikası duruşunun olumlu etkisiyle 2024 yılı ortasından itibaren yıllık enflasyon düşmeye başlayacak" dedi.

ensonhaber.com ENSONHABER'İ TWİTTER'DA TAKİP EDEBİLİRSİNİZ Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: "Mali tedbirler, döviz kuru gelişmeleri ve ücret artışlarının etkisiyle enflasyon Temmuz’da yıllık yüzde 47,8 ile piyasa beklentileriyle uyumlu gerçekleşti. Dezenflasyon ile fiyat istikrarının hedeflendiği bir geçiş sürecindeyiz. Para politikası duruşunun olumlu etkisiyle 2024 yılı ortasından itibaren yıllık enflasyon düşmeye başlayacak. Dezenflasyon sürecini mali disiplinle destekleyeceğiz. Politikalarımızın temel amacı orta vadede enflasyonu kalıcı olarak tek hanelere indirmektir." AYRINTILAR GELİYOR...